حصدت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، شهادة "أفضل مكان للعمل" لـ 2025-2026، إحدى أبرز الشهادات العالمية المعتمدة في تقييم بيئات العمل، في إنجاز يعكس التزام الشركة المستمر ببناء بيئة عمل إيجابية، داعمة، ومحفّزة للموظفين.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الشارقة لإدارة الأصول، في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على تمكين الكفاءات، وتعزيز التواصل الفعّال، وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار والتطوير المهني، بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية وأهدافها طويلة المدى.

وقال الشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول:"الحصول على هذه الشهادة يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لاستدامة الأداء المؤسسي، و في الشارقة لإدارة الأصول نعمل على بناء بيئة عمل قائمة على الوضوح، والثقة المتبادلة، وتكافؤ الفرص، بما يتيح للموظفين أداء أدوارهم بكفاءة، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية."

وأضاف الشيخ سعود :"تمثل هذه الشهادة مؤشراً مستقلاً على فاعلية السياسات المؤسسية المعتمدة في إدارة الموارد البشرية، ومدى انسجامها مع متطلبات بيئة العمل الحديثة، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة تطوير منظومة العمل وتعزيز تجربة الموظف على مختلف المستويات."

وتُمنح شهادة من قبل المنظمة العالمية المستقلة "Great Place to Work" ، وهي من الجهات الرائدة والمتخصصة في تقييم ثقافة بيئات العمل حول العالم، استنادًا إلى معايير دقيقة تشمل مستوى الثقة، والاحترام، والعدالة، والفخر، وروح العمل الجماعي داخل المؤسسات، حيث تعمل مع آلاف الشركات والمؤسسات في أكثر من 60 دولة، لمساعدتها على بناء بيئات عمل عالية الثقة والأداء، وتحسين تجربة الموظفين، وتعزيز الإنتاجية و الاستدامة المؤسسية.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

#بياناتشركات