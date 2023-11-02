بمناسبة يوم العلم الإماراتي، احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بهذه المناسبة الوطنية من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الوطنية والتراثية في سوق الجبيل، بما يعكس القيم والمعاني السامية التي يحملها العلم الإماراتي، والتي تحاكي التقاليد والعادات الإماراتية، وتنشر معاني الولاء والانتماء والمحبة بين الموظفين.

وبدأ الاحتفال برفع علم دولة الإمارات على السارية الرئيسية أمام مبنى سوق الجبيل، إحدى مشاريع الشارقة لإدارة الأصول، و تأدية تحية العلم، بحضور القيادات والمدراء التنفيذيين في الشركة، ومشاركة موظفي وموظفات الشركة، ليجددوا عهدهم في مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم.

وتوجه سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى القيادة الرشيدة، وقال:" يشكل يوم العلم الإماراتي الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، فرصة للتعبير بصدق عن قيم المواطنة الصالحة التي تربط الانتماء بالعمل والإنجاز، لإعلاء راية الإمارات والاحتفاء بما تحقق على أرضها من منجزات حضارية وإنسانية.

وأضاف المدفع:" نجسد في هذه المناسبة التفافنا حول قيادتنا الرشيدة، و نعبر عن انتمائنا وهويتنا وحبنا لراية هي رمز للسيادة والوحدة والعز والفخر، بنيت تحت ظلها دولة عصرية، استطاعت في فترة قياسية أن تسطر قصص نجاح نالت احترام العالم، ووصلت بطموحات الإماراتيين إلى الفضاء، ووضعت بصمتها الحضارية في مختلف الميادين وعلى المستويات الإقليمية والعالمية".

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نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.