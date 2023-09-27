الشارقة، تفقد سعادة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، سير الأعمال للتشطيبات النهائية لأسواق الجبيل الموزعة على ثلاثة مناطق مختلفة في إمارة الشارقة وهي المدام والذيد وكلباء، والتي تعد إضافة نوعية لقطاعات الخدمات في إمارة الشارقة، إذ ستوفر احتياجات ومستلزمات غذائية متكاملة ونوعية لشريحة أوسع من سكان وزوار الإمارة.

ورافقه في الجولة يوسف الزعابي، الرئيس التنفيذي لقطاع الضيافة في الشارقة لإدارة الأصول وحميد العليلي، مدير قطاع الضيافة في شركة الشارقة لإدارة الأصول.

وأكد وليد الصايغ، على ضرورة ديمومة العمل بوتيرة عالية لافتتاح الأسواق، والتي ستشكل إضافة مهمة لسكان مختلف مناطق إمارة الشارقة، وبما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز المرافق الخدمية، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في المنطقة، وتوفير أفضل الخدمات وسبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

ويأتي افتتاح أسواق الجبيل ضمن الخطة التطويرية التي تنتهجها الشارقة لإدارة الأصول والتي تسعى من خلالها إلى افتتاح عدة أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير وتحديث إمكاناتها والتوسع في الخدمات التي تقدمها لشرائح المجتمع كافة، انطلاقا من دور الشركة في المساهمة الفاعلة بتعزيز الأمن الغذائي.

وعلى هامش الزيارات التفقدية، قام سعادة وليد الصايغ بزيارة لسوق الشيص للاطلاع على سير الأعمال في السوق.

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نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.