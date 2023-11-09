تجارب افتراضية ثرية من الطبيعة وحتى الرياضة

الشارقة، جذب جناح إمارة الشارقة في معرض "سوق السفر العالمي"، الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن، خلال الفترة من 6 حتى 8 نوفمبر الجاري عدد كبير من الزوار، حيث أخذ الجمهور في رحلة سياحية غنية تمزج بين تراث الشارقة الغني ومقومات السياحة الحديثة، مستعرضاً مجموعة من التجارب الأصيلة من معالم وأنشطة سياحية متنوعة ومميزة، سواء للمهتمين بالتاريخ، أو الثقافة والفن، أو الرياضة، أو الترفيه، أو الطبيعة.

واطلع زوار جناح الشارقة، الذي يقام بإشراف هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ويجمع تحت مظلته 18 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، على معالم الشارقة وتعرفوا على جمال وتنوع طبيعتها عبر "الميتافيرس" والعوالم الافتراضية. وفي التجارب الرياضية، استعرض "نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية" أحد قوارب السرعة لفريق الشارقة للفورمولا 1 استعداداً لاستضافة "أسبوع الشارقة للبطولات العالمية"، الحدث الرياضي العالمي الاستثنائي الذي يمثل واحداً من أبرز فعاليات الإمارة وأكثرها إثارة، وينعقد في ديسمبر 2023 ، بالإضافة إلى تقديم فرصة تفاعلية لاستكشاف الشارقة سياحياً ووجهاتها المائية عبر رياضة التجديف من خلال تجربة افتراضية بقارب يحاكي تجربة الكاياك.

أما عشاق السيارات الكلاسيكية، فقدم لهم "نادي الشارقة للسيارات القديمة" تجربة استثنائية بتقنية الواقع المعزز 360°، والتي منحت الزوار فرصة التجول بين أروقة "متحف الشارقة للسيارات القديمة"، أضاءت على تاريخ وثقافة السيارات القديمة في الإمارة ومعروضات المتحف المختلفة من المركبات الكلاسيكية والقديمة.

وكان للتجارب البيئية والطبيعية حضور مميز في الجناح، حيث استمتع الزوار بتجربة افتراضية استثنائية من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في "سفاري الشارقة" داخل سيارة سفاري حقيقية تأخذهم في جولة ممتعة في مختلف بيئات الوجهة والحيوانات والطيور المتواجدة في كلٍ منها. إلى جانب مشاركة هيئة الشارقة للمتاحف التي تقدم لزوار الجناح جولات تفاعلية افتراضية في إمارة الشارقة بتقنية "الميتافيرس"، فقد حظي الزوار بفرصة التجول الافتراضي في متاحف الشارقة، واستكشاف أكثر من 16 متحفاً تروي تاريخ الإمارة وتراثها ومراحل ازدهار حضارتها على مر العصور.

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