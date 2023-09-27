لتسليط الضوء على أفضل الممارسات والحلول في مجال تحسين جودة الرعاية الصحية

يُعدّ المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "إطلاق تقدم الجودة الموجهة نحو القيمة في مجال الرعاية الصحية ومكافحة العدوى "، أول حدث من نوعه في المملكة العربية السعودية

شهد المؤتمر حضور العديد من المهنيين في مجال الرعاية الصحية، وسلّط الضوء على مختلف الحلول والتقنيات الرائدة لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في القطاع الصحي

نظَّمت السعودي الألماني الصحية، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المؤتمر الأول للجودة وسلامة المرضى في الفترة ما بين 25-27 سبتمبر 2023، في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وانعقد المؤتمر بهدف تسليط الضوء على الحلول الرائدة وأفضل الممارسات التي تُفضي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية.

ويُعدّ المؤتمر الذي انعقد تحت شعار "إطلاق تقدم الجودة الموجهة نحو القيمة في مجال الرعاية الصحية ومكافحة العدوى"، الحدث الأول من نوعه في المملكة. وحضر الحدث الدكتور سالم الوهابي، مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وسعادة مارك دونوفان سفير أستراليا لدى المملكة العربية السعودية، الى جانب مجموعة من المتخصصين في الرعاية الصحية وقادة الفكر والباحثين الذين يقودون جهود الابتكار لتحسين الجودة ومكافحة العدوى. وفي إطار سعيه لطرح نموذج جديد لتقديم الرعاية الصحية، سلَّط المؤتمر الضوء على مختلف الاستراتيجيات المتطورة والتقنيات والحلول التي تعزز الجودة المستندة إلى القيمة في مشهد الرعاية الصحية في المملكة. وتطرّق المؤتمر إلى الحاجة إلى تجاوز الصعوبات التي يُواجهها القطاع في تحسين جودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى.

وتضمَّن المؤتمر مجموعة متنوعة من المناقشات والجلسات التفاعلية وورش العمل التي سلطت الضوء على العديد من الممارسات المستدامة. ويُمكن للعديد من منظمات الرعاية الصحية تنفيذ هذه الممارسات الخضراء للحد من الهدر، والاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الوصول العادل إلى العلاج والرعاية عالية الجودة، ما أدى إلى تأثير مفيد وبعيد المدى على الرعاية الصحية.

وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية": "يمثل المؤتمر محطةً فارقة في رسالتنا المؤسسية الرامية لدعم تطور قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. ونولي أهميةً كبيرة للجودة وسلامة المرضى باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز خدمات مرافق الرعاية الصحية."

ومن جهته، قال د. أحمد شبل، الرئيس التنفيذي للسعودي الألماني الصحية: "أتاح المؤتمر منصةً مثالية لعرض أحدث التطورات والحلول المبتكرة الكفيلة بتحسين الرعاية الصحية. ونسعى لإحداث نقلةٍ في قطاع الرعاية الصحية من خلال التركيز على الجودة الموجهة نحو القيمة ومكافحة العدوى".

وقال د. مصطفى غلوش، مدير إدارة الجودة التنفيذي في السعودي الألماني الصحية: "يُسعدنا تنظيم المؤتمر الأول للجودة وسلامة المرضى، والذي يعكس التزامنا بالمساهمة في النهوض بقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. وسَعَينا من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز أهمية توفير الجودة الموجهة نحو القيمة في قطاع الرعاية الصحية لتعزيز التحسينات على مستوى المنظومة وتعزيز النتائج الإيجابية للمرضى".

وأُتيح للمشاركين في المؤتمر فرصة فريدة لاكتساب معلومات قيمة من المهنيين المعروفين الذين قادوا العديد من التطورات في مجال مكافحة العدوى وتحسين الجودة وسلامة المرضى. وشكّل المؤتمر منصةً مبتكرة للخبراء من مختلف المجالات، مثل الأطباء والإداريين والباحثين وواضعي السياسات وروّاد القطاع، للتواصل والمشاركة وإقامة تحالفات استراتيجية، فضلا عن ترسيخ شعار المجموعة "نرعاكم كأهالينا".

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