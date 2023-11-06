أبوظبي : في إطار سعي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، نظمت الهيئة ورشة افتراضية تحت عنوان "الملتقى السنوي مع الأسر المنتجة - نلتقي لنرتقي" وذلك بهدف توعية الأسر المنتجة الحاصلين على رخصة تاجر أبوظبي ومبدعة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأصحاب المحلات التي تعرض منتجات الأسر المنتجة بالمعايير والاشتراطات التي تطبقها الهيئة بشأن سلامة الأغذية، وتعزيز الامتثال لهذه الاشتراطات وتوضح الدور الرقابي الذي تنهض به الهيئة في مجال الزراعة والغذاء ضمن خطتها الاستراتيجية

وتم خلال اللقاء استعراض كافة المواضيع المتعلقة بالأسر المنتجة والتحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لهذه التحديات بالإضافة إلى استعراض الإرشادات اللازمة أثناء تداول المواد الغذائية ومطابقة المنتجات الغذائية لمعايير الجودة والسلامة الغذائية لضمان تقديم غذاء آمن للمجتمع.

وتضمنت الورشة مناقشات وجلسات تفاعلية حول مواضيع مثل تحليل المخاطر وإدارة سلامة الأغذية والتعرف على المتطلبات القانونية والتشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية.

كما تم استعراض المسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي حيث تقام المسابقات المصاحبة في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتتيح الفرصة لمشاركة المربين وأفراد المجتمع وصغار المنتجين والأسر المنتجة للمنافسة والمشاركة في مسابقات وفعاليات تدعم جهود تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي ، وتم استعراض أهم شروط الالتحاق بالمسابقات ، والفئات التي يمكن المشاركة فيها والشروط الخاصة بكل مسابقة والجوائز القيمة التي يحصل عليها المتسابقين في هذه الجائزة.

كما تم في نهاية اللقاء فتح باب النقاش والحوار مع الحضور لطرح آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم القيمة بالإضافة إلى الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات.

شهدت الورشة حضوراً كبيراً من الأسر المنتجة والحاصلين على رخصة مبدعة وأصحاب المحلات التي تبيع إنتاج هذه الأسر كما شارك في الورشة فريق عمل تنظيم وترخيص الأسر المنتجة من قطاع الرقابة والتفتيش بالهيئة.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حرصها على تقديم الدعم والتوجيه للأسر المنتجة لتحسين جودة منتجاتها تعزيز تنافسيتها في السوق ، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة الغذائية وتطوير القطاع الغذائي المحلي كجزء من رؤيتها لتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الأغذية المنتجة محلياً.

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