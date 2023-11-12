يُقام المهرجان في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من1,000 من المتخصصين في التسويق، وأكثر من 100 متحدث، و6 أكاديميات للمواهب الشابة، ويُختتم بحفل خاص لتوزيع جوائز "أثر

لأول مرة في الشرق الأوسط يشارك روبوت FIRE في جلسات حوارية ويتفاعل مع المشاركين

الرياض، المملكة العربية السعودية: ينطلق المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، الذي يُعَدُّ أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة، يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر 2023 في فندق كراون بلازا آر دي سي الرياض؛ ويستهّل فعالياته ببرنامج أكاديمية المواهب الشابة الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويضم 6 أكاديميات تدريبية متميزة خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر.

وتأتي النسخة الافتتاحية من مهرجان "أثر" من تنظيم مجموعة "موتيفيت" الإعلامية و"تراكس"، وتستمر من 13 إلى 16 نوفمبر. كما تضم مهرجاناً يومي 14 و15 نوفمبر، وحفلاً خاصاً لتوزيع الجوائز في 16 نوفمبر.

وسيجتمع المتحدثون والمشاركون في جلسات الحوار وخبراء الصناعة وأكثر من 1,000 مشارك لاستكشاف مستقبل صناعة الإبداع، ودور الإبداع بصفته محفزاً لاقتصاد حيوي ومستقبلي في المملكة العربية السعودية.

هذا وتشارك في المهرجان سمو الأميرة لولوة بنت يزيد آل سعود مع مجموعة استثنائية تضم أكثر من 100 متحدث من الهيئات الحكومية والشركات السعودية الرئيسية، وصناعة التسويق الإبداعي المحلية والدولية، والشركات والعلامات التجارية العالمية البارزة. وسيلقي الكلمة الرئيسية الخبير في التسويق الإبداعي فرناندو ماتشادو، مدير التسويق العالمي لشركة NotCo، والذي تم تكريمه بأكثر من 200 جائزة من جوائز "كان ليونز"، بما في ذلك خمس جوائز كبرى.

وقال إيان فيرسيرفيس، رئيس مهرجان "أثر" والشريك الإداري ورئيس تحرير مجموعة "موتيفيت" الإعلامية: "نحن فخورون بتنظيم النسخة الافتتاحية المرتقبة من المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، والتي ستكون نقطة التقاء للثقافة والإبداع والموهبة والتكنولوجيا. ويهدف المهرجان إلى إحداث تأثير كبير في المشهد الإبداعي في المملكة وخارجها. ونتطلع إلى بناء منصة عالمية مقرها المملكة العربية السعودية، تحتفي بالإبداع المحلي وتحفز على تطوير الاقتصاد الإبداعي من خلال رعاية المواهب المستقبلية الواعدة".

كما يوفر هذا الحدث التفاعلي منصةً للحوار الحيوي عبر ستة موضوعات تشكل مستقبل الصناعة الإبداعية في المملكة العربية السعودية وخارجها. وسيكون الذكاء الاصطناعي إحدى الموضوعات البارزة في جدول أعمال المهرجان الذي يوفر للمشاركين منصة جذابة لاستكشاف أحدث التطورات في الصناعة، وإنشاء العلاقات، وإطلاق العنان لإبداعاتهم الخاصة. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، يستعد روبوت FIRE الذي يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لأول ظهور له؛ إذ سيكون ضمن جلسة حوارية إلى جانب خبراء الصناعة لمناقشة تسخير قوة أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي.

ومن أبرز الموضوعات التي سيتناولها مهرجان "أثر": "التكنولوجيا كمحرّك إبداعي"؛ و"إستراتيجيات نمو العلامات التجارية"؛ و"الإلهام وتوليد الأفكار"؛ و"ثقافة العمل والموهبة"؛ و"إحداث تغيير إيجابي في المجتمع"؛ و"المملكة العربية السعودية.. سوق مزدهرة للمجتمع الإبداعي".

كما سيضم مهرجان "أثر" برنامج "مهيرة" لتمكين المرأة، الذي تدعمه مجموعة "بوبليسيس" الشرق الأوسط، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة من الاحتمالات لـ 10 نساء ذوات إمكانات عالية في قطاع الاتصال والتسويق الإبداعي.

ومن المقرر أن تُختَتم فعاليات مهرجان "أثر" بحفل خاص لتوزيع جوائز "أثر" عن فئتي "التميز الإبداعي للسنوات العشر الماضية" التي ستقدم للأفراد المتميزين والعلامات التجارية المعتمدة من قبل مهرجاني "دبي لينكس" و"كان ليونز" الدوليين للإبداع. كما ستمنح "الجوائز الخاصة" التي يتم تقييمها من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان، للأفراد المتميزين وقادة السوق والمؤسسات الرائدة الأخرى التي أسهمت بشكل إيجابي في النهوض بالصناعة الإبداعية المحلية. كما سيُكرِّم حفل توزيع الجوائز الفائزين في "تحدي الـ 24 ساعة" ضمن أكاديميات المواهب الشابة.

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نبذة عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر":

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة العربية السعودية الذي يُكرِّم الإبداع المحلي ويحتفي به. من المقرر أن تقام النسخة الافتتاحية من المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023، وستستمر على مدى أربعة أيام، وتتضمن مهرجاناً لمدة يومين، وبرامج لتدريب المواهب الشابة لمدة يومين، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز في اليوم الرابع. يُعّد مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة "موتيفيت" الإعلامية وشركة "تراكس" نقطة التقاء حيوية تلهم التبادل الثقافي والابتكار المشترك والتعلم الملموس والتدريب والتطوير. ويتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 100 متحدث وشخصية مشهورة من المنطقة والعالم، وما يزيد عن 1,000 مشارك من المواهب الشابة والمتخصصين في التسويق الإبداعي للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ فعالة لتطوير الأعمال، وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمعات.