تقيم القمة العاشرة من منتدى دائرة قادة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اهم النقاشات العالمية في قطاع التجزئة في الرياض، لتعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في تجارة التجزئة والتعاون الاقتصادي

الرياض، المملكة العربية السعودية: يعلن منتدى دائرة قادة التجزئة، المنتدى الاستراتيجي السنوي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتخصص في قطاعات التجزئة والعقارات والسياحة وذات الصلة، عن عنوان قمته العاشرة: "الابتكار بلا قيود: جدولة الآفاق المستقبلية". حيث ستجمع القمة قادة ورواد الصناعة العالميين والإقليميين البارزين في الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2024 في فندق ريتز كارلتون الرياض لتسليط الضوء على أهمية الحوار والاعمال والتوافق الدولي لدفع عجلة التغيير الإيجابي المنهجي.

ستشهد القمة السنوية العاشرة للمنتدى اجتماع الرؤساء التنفيذيين العالميين وكبار صناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين من أكثر من 40 دولة ومن مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع التجزئة والعقارات والسياحة والتكنولوجيا، لدفع المناقشات ومشاركة وجهات نظرهم وخبراتهم المتنوعة.

ستشمل مواضيع المناقشات ما يلي:

أجندة النمو الجديدة

حدود وجهات نمط الحياة

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: تعزيز التطور

الطبيعة الجديدة للقيادة في الاهداف والارباح والنزعات الاستهلاكية الواعية

محفزات التغيير المستقبلي

قال بانوس ليناردوس، رئيس مجلس منتدى دائرة قادة التجزئة: "عزز منتدى دائرة قادة التجزئة على مدى عقد من الزمن، إرثه من خلال تجاوز الحدود، واحتضان التغيير، وتحول الريادة في صناعة التجزئة العالمية. وتعد الرياض، المدينة الأمثل لاستضافة القمة السنوية العاشرة لمنتدى دائرة قادة التجزئة حيث يمتد سرد صناعة التجزئة في السعودية إلى ما هو أبعد من قطاع التجارة، فهو يجسد كيف يمكن لتجارة التجزئة، من خلال تخطي القيود في الابتكار والتعاون عبر الصناعات، إلى إعادة تحديد مسار الأمة."

وكجزء من الرحلة التحويلية للمملكة العربية السعودية نحو أن تصبح مركزًا عالميًا لتجارة التجزئة والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يسلط منتدى دائرة قادة التجزئة الضوء على الدور المحوري لقطاع التجزئة باعتباره ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030. فهو حجر الزاوية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويغذي قطاع التجزئة لتحقيق النمو الاقتصادي، ويركز على تدفقات الإيرادات غير النفطية، وينشط الإنفاق الاستهلاكي.

كما يعترف منتدى دائرة قادة التجزئة من خلال العمل كمنصة استراتيجية للمحادثات البناءة، بمعالم قطاع التجزئة في السعودية ويضع المملكة كقوة رائدة في مشهد التجزئة العالمي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

