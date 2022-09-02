تتضمن بطولة للاعبين وبطول للاعبات للعبتي TEKKEN 7 و VALORANT

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية عن انطلاق بطولة العرب للرياضات الإلكترونية (Arab Esports League) على مدار يومي 1 و 2 سبتمبر، بمشاركة اللاعبين واللاعبات مِن سبعة عشر دولة عربية في بطولتين منفصلتين للعُبتي TEKKEN 7 و VALORANT، ويشارك في رياضة (TEKKEN 7) الإلكترونية سبعة عشر منتخب مِن الرجال وتسع منتخبات مِن النساء بينما تحتوي لعبة (VALORANT) على ثمانية دول مشاركة لكلا الجنسين.

ويشارك في البطولة العديد من الدولة العربية وهم المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر و لبنان والكويت وفلسطين وعمان والصومال والجزائر وتونس والمغرب وليبيا والعراق والأردن وجيبوتي، ويستضيف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية البطولة التي تقرر إقامتها في بوليفارد رياض سيتي في منطقة فوف للبطولات المجتمعية والتي يقام بها البطولات المجتمعية لموسم الجيمرز - الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالميًا.

وصرح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية "بطولة العرب ستكون نقطة فاصلة في مسيرة المنطقة في مجال الرياضات الإلكترونية فنحن نسعى في الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية أن نساهم في إيجاد المواهب العربية الشابة وأن تكون لديهم منصة تنافس احترافية تجعلهم ينطلقون منها لكبرى محافل الرياضات الإلكترونية الدولية ، فباجتماع الاتحادات العربية في بطولة واحدة ستكون لدينا العديد من الفرص لمى نسعى إليه بأن تكون الدول العربية مثالًا يحتذى به على مستوى العالم في الرياضات الإلكترونية".

وأضاف سموه "وفي المنطقة العربية لدينا العديد من الأبطال الدوليين العرب الذين حققوا انجازات عالمية ومن خلال هذه البطولة نسعى لأن يحتك اللاعبين العرب بأخوتهم لتطوير مهاراتهم وأن يصبح العرب مستقبلًا هم أبطال العالم في جميع الرياضات الإلكترونية".

وبإمكانكم متابعة البث المباشر للطولة عبر منصات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في تويتش ويوتيوب.

وبإمكانكم عبر الموقع الرسمي لموسم الجيمرز ومن خلال حسابات منصات التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام وتويتش معرفة المزيد من التفاصيل حول الحدث العالمي وكل ما يتعلق به.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن موسم الجيمرز

موسم الجيمرز الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويهدف إلى تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، حيث يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصيتهم المفضلة على أرض الواقع.

يرتكز موسم الجيمرز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

كما يضم الموسم سلسلة حفلات تقام على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة ثمانية نجوم عالميين يلهبون حماسة جماهير الموسيقى في الرياض، إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، كما يقدم الحدث العالمي أكثر من ألف نشاط.

يقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. والتي ستقام في موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات.

الموقع الإلكتروني

https://gamers8.gg/

تويتر

https://twitter.com/Gamers8GG_AR

فيسبوك

https://www.facebook.com/Gamers8GG/

يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCENNtCRTPTdH_IGXs42LuHQ

انستاجرام

https://www.instagram.com/gamers8gg_ar/

تويتش

https://www.twitch.tv/gamers8_ar

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الأعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع وتمكين المواهب.

منذ تأسيسها في أواخر عام 2017، نظم الاتحاد العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بمعايير عالمية استقطبت استثمارات قيّمة من جهات عديدة في القطاع الخاص بالمملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تعزيز الفرص في السوق السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

https://saudiesports.sa/ar/

تويتر:

https://twitter.com/saudi_esports

فيسبوك:

https://www.facebook.com/SaudiEsports/

يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UC6h42-fNpHCzm2hFR6_hbdg

انستاجرام:

https://www.instagram.com/saudi_esports/