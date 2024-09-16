الرياض – المملكة العربية السعودية، تستضيف الرياض النسخة الخامسة للمؤتمر السنوي " مستقبل القطاع المصرفي" يومي 24-25 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين المتخصصين في هذا القطاع، ويركز المؤتمر الرائد في دورة هذا العام على أحدث الابتكارات التكنولوجية ودور الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية وتحليلات البيانات والأمن السيبراني ونماذج الدفع الرقمية في تعزيز القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.

ويناقش أكثر من 200 من الرواد المتخصصين في التكنولوجيا والأعمال والمؤسسات المالية والبنوك أ أبرز التحديات والفرص الحالية في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، حيث يمثل الحدث المنصة المثالية لدعم الابتكار وتعزيز التعاون لدعم الخطط المستقبلية في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.

وقال سوني سوبريادي، كبير مسؤولي تحليلات البيانات في Maybank – المملكة العربية السعودية، أحد المتحدثين في المؤتمر: "هناك أهمية كبيرة حالياً لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الاتجاهات الناشئة وأفضل الممارسات بين الخبراء المتخصصين في القطاع المصرفي، بهدف تعزيز الإمكانيات التنافسية والتكيّف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم مثل هذه المؤتمرات الرائدة في تعزيز المناقشات بين رواد القطاع المالي والجهات التنظيمية وصناع القرار، من أجل تطوير سياسات فعالة تدعم القطاع المصرفي وتعزز النمو الاقتصادي".

وتشمل دورة العام الجاري لمؤتمر " مستقبل القطاع المصرفي" العديد من العروض التقديمية وجلسات النقاش ودراسات الحالة، التي تركز على أهم المواضيع المتعلقة بالقطاع المالي منها: أهداف "رؤية السعودية 2030

ودورها في تعزيز ريادة المملكة في القطاع المصرفي العالمي، مستقبل ريادة الخدمات المصرفية، سبل زيادة رضا وولاء العملاء من خلال اعتماد التقنيات التكنولوجية المتطورة، الاتجاهات الحالية والمستقبلية في تطوير الخدمات المصرفية التي تركز على تحسين تجربة العملاء، مستقبل المؤسسات المالية غير المصرفية وتعزيز القطاع المالي في المملكة العربية السعودية، تطوير القنوات الرقمية المتعددة للخدمات المصرفية في المملكة، والعديد من المواضيع الهامة في هذا القطاع الهام.

وأضاف سوني سوبريادي: "تدعم أهداف "رؤية السعودية 2030" تطوير القطاع المالي وتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز التمويل وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تعزيز مؤسسات القطاع المالي، وتقدم العديد من المبادرات والفرص الواعدة الهادفة إلى تحديث القطاع المصرفي وتنويع الاقتصاد، كما تعمل المملكة على ترسيخ مكانتها الريادية في القطاع المصرفي العالمي، من خلال الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة ومواتية تعزز الابتكار والمنافسة وحماية العملاء".

هذا، وتشمل قائمة الخيراء في القطاع المالي والتكنولوجيا والأعمال المتحدثين خلال فعاليات النسخة الخامسة للمؤتمر السنوي " مستقبل القطاع المصرفي"، سوني سوبريادي، كبير مسؤولي تحليل البيانات في Maybank، طلحة بن حفيظ، رئيس الخدمات المصرفية المفتوحة والخدمات المصرفية وحلول الأعمال الرقمية في بنك البلاد، نادر علي، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في شركة مورا باها مارينا للتمويل، فيصل القاضي، القائم بأعمال رئيس أمن المعلومات - أمن المعلومات المؤسسية في بنك الجزيرة، دكتور عبير الحميميدي، خبيرة الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، يزيد أبو نيان، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية ، لادل باتيل، مستشار أول في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات في البنك العربي الوطني، الدكتور ديباشيس دوتا، مستشار أول - مجموعة المخاطر، بنك التصدير والاستيراد السعودي، فيصل الغفاري، الرئيس التنفيذي للامتثال في بنك الصين، بجانب نخبة من المتخصصين المحليين والإقليميين في القطاع المصرفي.

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