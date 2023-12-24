مملكة البحرين: نظمت إدارة الرفاع فيوز مهرجانًا وطنيًّا بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم في البلاد، أقيم في حديقة الواحات بالرفاع فيوز وحضره أهالي وعائلات وضيوف القاطنين في مجمع الرفاع فيوز السكني من أحيائه الثلاث الحدائق والواحات والبحيرات، واشتمل المهرجان على كثير من الفعاليات التي لاقت استحسان الحضور.

وبهذه المناسبة رفعت رئيسة مجلس إدارة اتحاد مُلاك الرفاع فيوز المهندسة ريم أحمد أكبري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب البحرين الوفي بمناسبة الاحتفالات الوطنية، وقالت أكبري "إن الفعاليات التي تقيمها الرفاع فيوز في هذا الوقت من العام تعتبر من أجمل الاحتفالات نظراً لارتباطها بمناسبة سعيدة على قلوب الجميع وهي العيد الوطني وذكرى تولي جلالة الملك لمقاليد الحكم"، مضيفةً أن أغلب ملاك المجمع وعائلاتهم قد شاركوا في هذا المهرجان الوطني.

وأشارت أكبري إلى أن مشاركة الجميع في هذا المهرجان قد كان بمثابة نسيج مجتمعي عبّر عن روح الولاء والانتماء، مشيداً بحرص الجميع على المشاركة في هذا المهرجان، والذي يرسل رسالة واضحة بأن الجميع يشعر بالفخر والاعتزاز والانتماء إلى تراب هذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، حيث يتألف ملاك الرفاع فيوز والقاطنين فيها من البحرينيين الذين يشكلون 50% ومن الملاك الآخرين من جنسيات عربية وأجنبية والذين يشكلون 50%.

وتوجهت رئيسة مجلس الإدارة بالشكر الجزيل إلى جميع المشاركين في هذا المهرجان الوطني، مشيداً بجهود الجميع في تنظيم الحركة المرورية واللجان المنظمة والمتطوعين في هذا المهرجان. ومن جانبهم أشاد الحضور، بهذه الفعالية التي نظمتها إدارة الرفاع فيوز، مشيدين بما تحققه هذه الفعاليات من لم شمل القاطنين في المجمع السكني وعائلاتهم وضيوفهم، وقد عبروا عن فرحتهم بالعيد الوطني وذكرى الجلوس.

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حول الرفاع فيوز:

الرفاع فيوز هو مشروع متكامل حديث وصديق للبيئة، يتألف من ثلاث عقارات مميزة حصريًا (الواحات - البحيرات – الحدائق)، وملعب كولن مونتغمري لبطولات الغولف العالمية، ومدرسة دولية عالمية المستوى (مدرسة الرفاع فيوز الدولية)، ومرافق ووسائل راحة على أحدث الطرازات. وتسعى الرفاع فيوز لتأسيس مجتمع مستدام.

تفتخر الرفاع فيوز بكونها موطنًا لـ 40 حديقة مشتركة تقع على مساحة 900 ألأف متر مربع. الرفاع فيوز هو المجمع السكني المثالي في مملكة البحرين حيث يمكن لجميع أفراد الأسرة الاستمتاع بجمال المكان وإبداع الهندسة المعمارية، هو الخيار الأمثل عندما تختار الأسرة الطبيعة والهدوء منزلاً لها.

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