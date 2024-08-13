الرفاع فيوز - مملكة البحرين: أقام اتحاد مُلاك الرفاع فيوز فعالية خرف الرطب بمشاركة واسعة من سكان وأهالي أحياء الرفاع فيوز، وتأتي هذه الفعالية تزامنًا مع الموسم الزراعي لخرف الرطب حيث تحصد الرفاع فيوز سنويًا ثمار من مختلف أصناف النخيل والتي يبلغ عددها 500 نخلة .

وبهذه المناسبة، صرحت الأستاذة لطيفة البونوظة أمين سر مجلس إدارة اتحاد مُلاك الرفاع فيوز رئيسة اللجنة الزراعية بأن الفعالية هدفت إلى نشر التوعية لدى المشاركين بمراحل زراعة النخيل ونموها وحصادها، وتعريف الابناء بأهمية النخلة وما تمثله من رمزية هامة حيث تعد جزءً لا يتجزأ من التراث الثقافي البحريني، إذ كانت وما زالت عنصراً هاماً في النظام الغذائي للمجتمع المحلي، إضافة إلى استخداماتها الطبية واستثمارها كمادة خام في البناء والعمران التقليدي.

وقالت البونوظة أن الرفاع فيوز تميّزت منذ العام 2013 بتدشين مشروع وقف نخلة الخير وهو أحد المبادرات الخيرية المتميّزة التي أطلقها الوجيه عدنان يوسف عبدالملك، حيث خصصت الرفاع فيوز عشر مواقع لزراعة النخيل ضمن حدائقها المتنوعة.

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