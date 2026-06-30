الدوحة، قطر,- حقق المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، الرائدة في التطوير العقاري المستدام في دولة قطر، إنجازًا استثنائيًا بحصوله على جائزة "الرئيس التنفيذي العقاري للعام" من كلٍ من "قمة وجوائز جلف بيزنس للعقارات" و"جوائز آسيا العقارية"، ليصبح من بين نخبة محدودة من قادة القطاع العقاري الذين نالوا هذا التكريم المرموق في نفس الوقت على مستوى دول الخليج العربي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تكريم لمسيرة قيادية بارزة على مستوى منطقتين

في النسخة الأولى من "قمة وجوائز جلف بيزنس للعقارات" التي تنظمها مجلة "جلف بيزنس" في دبي، تسلّم المهندس علي الكواري جائزة "الرئيس التنفيذي العقاري للعام" خلال الحفل الذي أُقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعنى هذا البرنامج بتكريم أبرز القيادات والمطورين والمشاريع العقارية المؤثرة في دول الخليج العربي، عبر 35 فئة تحتفي بالتميّز والابتكار والإنجازات النوعية في هذا القطاع الحيوي.

كما نال الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية تكريمًا مماثلاً خلال الحفل السنوي لـ "جوائز آسيا العقارية"، الذي أُقيم في سنغافورة، حيث يحتفي هذا البرنامج بنخب المطورين والمشاريع وقادة القطاع العقاري في مختلف أنحاء آسيا ممن يسهمون في إعادة تشكيل المشهد العمراني من خلال الابتكار والمرونة والتميّز المؤسسي.

ويعكس هذا التتويج المزدوج المكانة المتقدمة التي حظت بها مشيرب العقارية بقيادة المهندس علي الكواري على الساحة العقارية إقليميًا ودوليًا، ويؤكد الأثر الذي أحدثه في اثنتين من أكثر الأسواق العقارية حيويةً وديناميكيةً في العالم. كما يجسّد نجاحه في ترسيخ مكانة المشاريع القطرية لتصبح نموذجاً عالمياً للتطور الحضري المستدام المرتكز على الإنسان، من خلال قيادة مشاريع رائدة مثل مشيرب قلب الدوحة ومنتجع زلال الصحي من شيفا-سوم، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مؤثرة مع مؤسسات وشركات رائدة، من بينها "كاندال" و"أُوريدُ" و"ميزة".

تكريم مشيرب العقارية تقديرًا لريادتها في الاستدامة والشراكات الاستراتيجية

إلى جانب الجوائز الفردية التي حصدها رئيسها التنفيذي، حققت مشيرب العقارية إنجازًا إضافيًا بفوزها بجائزتين مؤسستين بارزتين ضمن جوائز البرنامجين سالفي الذكر، في تأكيد جديد على ريادتها في مجالات الاستدامة والابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية.

فقد نالت مشيرب العقارية "جائزة المطور الذكي والمستدام للعام" ضمن " قمة وجوائز جلف بيزنس للعقارات"، تقديرًا لنهجها الرائد في التطوير الحضري المسؤول بيئيًا، وريادتها في توظيف البنية التحتية الذكية ضمن مشاريعها العمرانية. ويعكس هذا التكريم النجاح اللافت لمدينة مشيرب قلب الدوحة، التي تُعد من أوائل المدن الذكية والمستدامة بالكامل في العالم، حيث تجمع بين أصالة التراث القطري والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على كفاءة الطاقة وسهولة التنقل وجودة الحياة.

كما حصدت مشيرب العقارية "جائزة الشراكة الاستراتيجية للعام" ضمن "جوائز آسيا العقارية" عن مشروع "صناعة الإرث: التحالف الاستراتيجي بين مشيرب العقارية وكاندال في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية "، تقديرًا للشراكة الممتدة بين الجهتين ودورها في ترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مشاريع التطوير الحضري الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: " ان تحظى مشيرب العقارية بمثل هذا التقدير من أبرز الجهات الدولية العقارية على مستوى دول الخليج العربي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وننظر إلى هذه الجوائز باعتبارها انعكاساً لنجاح نموذج متكامل تقوده مشيرب العقارية، يجمع بين الابتكار والاستدامة والتراث والتطوير المتمحور حول الإنسان. ولا تمثل هذه الإنجازات نجاحاً مؤسسياً فحسب، بل تعكس أيضاً المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها دولة قطر كنموذج عالمي في التطوير الحضري المستدام والاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع. كما تؤكد التزامنا بمواصلة تطوير وجهات ومبادرات تسهم في دعم رؤية قطر الوطنية ، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الاقتصاد الإبداعي، وتقديم نماذج حضرية قادرة على إحداث أثر طويل الأمد على المستويين المحلي والدولي."

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