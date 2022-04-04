الكابلات العمانية: الجائزة اعتراف بدورنا في الحفاظ على البيئة

الرئيس التنفيذي للكابلات العمانية: ندعم رؤية عمان 2040 للوصول إلى بيئة آمنة معتمدة على الموارد المتجددة

حصدت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية (ش م ع ع) ، جائزة "ريادة الاستدامة في التصنيع"، تكليلا للمشاركة الفعالة لشركة الكابلات العمانية الرائدة في تصنيع الكابلات الصناعية في عمان، في النسخة العاشرة من أسبوع عمان للاستدامة 2022.

وإذ تهدف جوائز الاستدامة إلى تكريم القادة المثاليين في سلطنة عمان الذين حققوا إنجازات غير عادية في مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فإن الجائزة ستدفع النمو المستدام لشركة صناعة الكابلات العمانية الذي يتماشى مع رؤية عمان 2040 والأولويات الوطنية للوصول إلى بيئة آمنة في ظل وجود أنظمة بيئية فعالة ومتوازنة ومصادر متجددة.

وترأست حفل تسليم الجائزة معالي وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار، الدكتورة رحمة بن إبراهيم المحروقية.

وقالت سينزيا فاريسي، والتي تشغل منصب الرئيس التنفيذي في مجموعة بريسميان بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، "إن الجائزة تعد اعترافا بدور الشركة في الحفاظ على البيئة وتقليل التأثير البشري على التنوع البيولوجي الذي أضر بها بشكل ملحوظ، كما يوضح مدى التزامنا بتعزيز نموذج أعمالنا بما يدمج المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع جوانب أنشطتنا مع خلق قيمة للمجتمع والنظام البيئي بأكمله".

وأضافت الرئيس التنفيذي لـ"الكابلات العمانية": "في شركة كابلات عمان، وهي جزء من مجموعة بريسميان، نعتبر التعددية الثقافية والتنوع والشمول ركائز أساسية للشركة وندعم بالكامل رؤية عمان 2040 التي تتجه أولوياتها الوطنية نحو بيئة آمنة ومسؤولة اجتماعيا ومحفوظة جيدا مع الاعتماد على الموارد المتجددة».

ووفقا لسينزيا فاريسي، فقد أجرت شركة كابلات عمان تدريبا للتوعية بالاستدامة لتمكين جميع الموظفين من مراعاة ركائزها في كل مرحلة من مراحل عملية التصنيع.

وتشمل أولويات شركة الكابلات العمانية دائرية المنتج – منتجات صديقة للبيئة تقلل الاعتماد على العناصر الطبيعية- وإعادة التدوير من أجل تقليل النفايات، وتطوير الكفاءات وتعظيم الموارد.

وأكدت الفاضلة سينزيا فاريسي أن الحصول على جائزة ريادة الاستدامة في التصنيع ستمنح الشركة دعما إضافيا لتقديم المزيد فيما يتعلق بالتوعية بالاستدامة.

ويشار أنه خلال مؤتمر عمان 2022 للاستدامة أتيحت الفرصة لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة للتفاعل مع مسؤولين وقادة الصناعة في مجال التنمية المستدامة والمشاركة في المناقشات التفاعلية وتبادل المعرفة من خلال عروض الرواد وحلقات النقاش المثمرة.

ومن الجدير بالذكر أن شراكة شركة صناعة الكابلات العمانية مع مجموعة بريسميان تمنحها دافعا للتركيز أكثر على زيادة الوعي بالاستدامة بما يتماشى مع هدفها أن تصبح كيانا رائدا يكرس جهوده للاستدامة؛ لأن الطموح الاجتماعي للمجموعة يكمل استراتيجية تغير المناخ القائمة على متطلبات اتفاقية باريس التي تستهدف صفر انبعاثات ناتجة عن عملياتها.

وقد استعرض منتدى عُمان مسيرة البلاد نحو المستقبل، وناقش تعافي المجتمع والاقتصاد من التحديات المرتبطة بالوباء، بناء على خلفية رؤية عمان 2040 لتطوير سلطنة عمان على أسس الابتكار والتنمية المستدامة والنمو الشامل والاقتصاد المتنوع والمجتمع القائم على المعرفة.

ويعود تاريخ إطلاق منتدى عمان للمرة الأولى إلى العام 2011، وهو عبارة عن منصة تفاعلية رائدة تستهدف إنشاء حوار بنّاء بين صانعي السياسات والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين والمهنيين الشباب، علما بأن موضوعه هذا العام «الاستدامة والابتكار والنمو الشامل».

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شركة صناعة الكابلات العمانية -شركة مساهمة عمانية عامة- الرائدة في تصنيع الكابلات في سلطنة عمان، متخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الكهربائية، والتي تشمل كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة، والكابلات التجريبية، وخطوط نقل الطاقة الهوائية والتوصيلات وأسلاك البناء.

وتقدم شركة كابلات عمان أيضا كابلات ذات ميزات خاصة ومناسبة لأنواع مختلفة من المجالات أو الظروف البيئية أو بحسب متطلبات العميل.

ولدى شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) مكاتب في كل من سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية ولديها شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.