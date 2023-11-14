بمشاركة باحثين من 120 جامعة ومركز أبحاث من 38 دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بمشاركة نُخبة من الباحثين والخبراء من 120 جامعة ومركز أبحاث من 38 دولة، تنطلق غداً (الأربعاء 15 نوفمبر 2023) فعاليات الدورة الأولى من "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية" الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. ويتزامن المؤتمر مع الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه الهيئة من 15 إلى 17 نوفمبر.

يسلط المؤتمر الضوء على ستة مجالات بحثية في مجال الطاقة الشمسية تشمل: المفاهيم الجديدة وغير التقليدية لتقنيات المستقبل، وخلايا السيليكون، واستخدام مادة البيروفسكيت والمواد العضوية، واعتمادية أنظمة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورصد الإشعاع الشمسي والتنبؤ به لتطوير واختبار التقنيات الشمسية، والأجهزة الإلكترونية لأنظمة الطاقة الشمسية وتكامل الشبكة.

يهدف مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للطاقة الشمسية إلى تسليط الضوء على مختلف مجالات الطاقة الشمسية للمساهمة في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة في المنطقة. تتضمّن فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وندوات متخصصة، ويشكل فرصة مهمة للخبراء والباحثين والمختصين من أنحاء العالم لتبادل الأفكار ومناقشة المشاريع وفرص النمو ضمن القطاع ومشاركة الخبرات والمعارف، بالإضافة إلى استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات العلمية في مجال الطاقة الشمسية.

تتضمّن قائمة المشاركين في المؤتمر: الدكتور لورنس إل كازميرسكي، أستاذ زميل فخري في المختبر الوطني للطاقة المتجددة، جامعة كولورادو بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية؛ والدكتور محمد كيه نظيرالدين، أستاذ ومدير مختبر الهندسة الجزئية، جامعة البوليتكنيك الفيدرالية في لوزان، سويسرا؛ والدكتور شانهوي فان، أستاذ وزميل أول، جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية؛ موفق الجاسم، عالم رئيسي ومدير مجموعة التقنية الكهروضوئية في المختبر الوطني للطاقة المتجددة، الولايات المتحدة الأمريكية؛ والدكتور ستيفن رينغل، أستاذ ونائب رئيس مساعد، جامعة ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية؛ والدكتورة شاوجينغ هاو، أستاذ زميل بحوث المستقبل في مركز البحوث الأسترالي، جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا، إلى جانب العديد من الخبراء من مختلف أرجاء العالم.

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عن مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023. ويعد هذا المؤتمر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية.

يتزامن المؤتمر مع معرض تكنولوجیا المیاه والطاقة والبیئة (ویتیكس) ودبي للطاقة الشمسیة 2023، الذي تنظمه الهيئة ويعد أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

وتكتسب الدورة الأولى من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023. ويشكّل هذا التزامن زخماً إضافياً لجمع أبرز صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والباحثين العالميين في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة تحت سقف واحد، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والممارسات والتجارب المبتكرة في هذه المجالات.