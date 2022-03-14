جدة، المملكة العربية السعودية - انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في التعليم الذي نظمته المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم “أروقا”: المؤتمر السنوي الثاني عشر، بالتعاون مع شركة رؤية الغد لتنظيم المعارض والمؤتمرات، تحت رعاية غرفة جدة، في المملكة العربية السعودية، وبحضور رئيس المنظمة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله "رقميا".

افتتح الدكتور طلال أبوغزاله المؤتمر، حيث وجه في كلمته الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبينًّا أن المملكة العربية السعودية تشهد نهضة وتطورًا اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، تحقيقًا وتنفيذًا لرؤى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ووفقه في العملية التنموية التطويرية التي يقودها.

وأكد الدكتور أبوغزاله الحاجة إلى التعليم عالي الجودة الذي يهدف إلى تخريج مبتكرين، مبينا أن كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار تتبنّى سياسة التخرج بالابتكار "التي جاءت نتاج التطور المعرفي"، والتي تشترط لتخرج الطالب ابتكارا جديدا، مشيرًا إلى أن هذه السياسة جاءت نتاجًا لثورة عالم المعرفة.

وأطلق أبوغزاله المعايير والمؤشرات المتطورة الخاصة ببرنامج الاعتمادية لمنظمة "أروقا" والتي تركز على الذكاء الاصطناعي والريادة والابتكار، بالإضافة إلى تحفيز المبادرة والاختراع وذلك من خلال دمج تقنيات التعلم الإلكتروني والبحث العلمي.

حضر انطلاق فعاليات المؤتمر مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي معالي الدكتور عبد الرحمن العاصمي، ومدير عام التعليم بمحافظة جدة سعادة الأستاذ الدكتور سعد المسعودي، ومدير عام مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم سعادة الدكتور عبد الرحمن المديرس، ونخبة من المحاضرين والإداريين وممثلين عن المنظمات والمؤسسات التعليمية.

ويهدف المؤتمر لهذا العام إلى جمع خبراء الذكاء الاصطناعي والابتكار في مجال التعليم مع صناع القرار لبحث أهم التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة التحديات وتحويلها إلى فرص.

وضم المؤتمر معرضًا يحتوي على مشاريع مبتكرة وريادية لبعض الطلبة في فئات عمرية متعددة، بالإضافة إلى اختراعات مقدمة من مؤسسات ومجموعات شبابية تطمح إلى الإنتاجية والابتكار في القطاعات كافة.

وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم ورش عمل متخصصة في التعليم والاعتماد، توضح دور الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتركز على بناء مهارات جديدة للمستقبل الرقمي، انطلاقًا من المسؤولية التي تتولاها "أروقا" تجاه مستقبل التعليم في الوطن العربي.

يشار إلى المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم (AROQA) هي جمعية دولية غير ربحية تأسست في بلجيكا عام 2007، بهدف رفع مستوى التعليم في المؤسسات التربوية في الدول العربية، يرأسها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، ويتولّى رئاستها الفخرية الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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