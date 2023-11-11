الرياض: شاركت شركة الدرعية في "واحة الإعلام" ضمن النسخة المصاحبة لأعمال القمة السعودية - الأفريقية الأولى في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، إذ تستعرض الشركة لضيوف المملكة مشاريعها التطويرية والسياحية، وتسليط الضوء على قيمة وتاريخ الدرعية، الذي يمتد إلى أكثر من 600 عام.

كما نظمت شركة الدرعية جولات ميدانية لضيوف واحة الإعلام لزيارة حي الطريف التاريخي وغيره من المواقع التراثية والسياحية بالدرعية، بوصفها واحدة من أبرز المواقع التاريخية والتراثية في المنطقة والعالم، بما تزخر به من كنوز ثقافية وأدبية وفنية فريدة من نوعها.

وتعتبر مشاركة الدرعية في "واحة الإعلام" فرصة رائعة لتعريف ضيوف المملكة من الدول العربية والإفريقية والعالم بتاريخ جوهرة المملكة، وكذلك تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدرعية خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها افتتاح حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي ومطل البجيري الذي تجتمع فيه أرقى وجهات الطعام في المنطقة والعالم.

وتعد "واحة الإعلام" إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام وذلك بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية الحديثة في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للمملكة، ويرتبط أسم الواحة بالمفهوم النوعي التي توفر مساحة لوسائل الإعلام للالتقاء ومواكبة آخر التطورات وتناول الأحداث إخباريًا وإعلاميًا. كما استضافت الواحة معارض تروي قصة التحول الهائل الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات.

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