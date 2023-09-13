وتستعد لإطلاق برامج الأنشطة الخاصة بالأشهر القادمة

الكويت: انطلاقاً من اهتمامها الدائم بتعزيز الخدمات والمزايا المضافة لعملائها وزوار برج الحمراء للأعمال ومركز التسوق، نظمت شركة الحمراء العقارية برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة خلال شهر أغسطس ليكون صيفاً غنياً بالتميز للجميع.

تميز شهر أغسطس في مركز التسوق بتنظيم أول معرض فني من نوعه في الكويت بالتعاون مع مركز نواة للثقافة والفنون حيث تم عرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تم ابتكارها وإبداعها بالاعتماد على معطيات الذكاء الصناعي، وهو الأمر الذي لاقى إقبالاً ملحوظاً من الزوار الذين اكتشفوا في هذا المعرض آفاقاً جديدة وملهمة. واستمر هذا المعرض الفني طوال شهر أغسطس.

استمر الأسبوع الأول من فعاليات شهر أغسطس في مركز الحمراء للتسوق وفق برنامج غني بالأنشطة حيث تم افتتاح مهرجان (Al Hamra Food Fest by Yard) من 2 إلى 5 أغسطس حيث شارك في هذه الفعالية عدد من المطاعم والكافيهات والمخابز الراقية ومحلات الحلويات التي قدمت لزوار برج الحمراء للأعمال ومركز التسوق باقة متنوعة من المنتجات والخدمات بحضور مجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الذين حرصوا على التواجد في هذا الحدث الذي استقطب عدد من المحلات والمؤسسات للمشاركة فيه، وخاصة مع ما شهده من تفاعل واسع من رواد برج الأعمال ومركز التسوق طوال مدته.

كما حظيَ موظفي شركات وهيئات برج الحمراء للأعمال بتميز جديد تم إطلاقه في النصف الأول من شهر أغسطس، وهو برنامج امتيازات الحمراء (Al Hamra Privilege) الذي يمنحهم خصومات ومزايا حصرية لهم من عدد كبير من الشركات والمحلات الموجودة في مركز التسوق بالإضافة الى برج الأعمال. وقد لاقى هذا البرنامج إقبال واسع من قبل الموظفين في البرج.

ولأن الترفيه والسينما تحتل حيزاً من اهتمام مركز الحمراء للتسوق لتوفير أوقات ممتعة لروادها، نظمت الشركة بالتعاون مع جراند سينما عرضاً خاصاً لنخبة من عشاق الافلام حيث دعت أكثر من 250 ضيفاً لحضور العرض الأول لفيلم غران توريزمو (Gran Turismo) الذي طال انتظاره بشوق وحماس في الكويت وخاصة من عشاق السيارات والسباقات. وتوافقت هذه الدعوة مع افتتاح معرض مميز في الدور السفلي والذي ضم عدداً من السيارات الكلاسيكية والنادرة التي ظهرت في ذلك الفيلم ليتمكن الضيوف ورواد الحمراء وخاصة عشاق السيارات من الاستمتاع بها على مدى أسبوع كامل.

وضمن العروض المقدمة لزوار مركز التسوق، تشاركت كل من ميلانزاني (Melenzane) وبرولايف (Prolife) على ابتكار نكهة جديدة لبعض منتجات برولايف وتقديمها للزوار لتجربتها خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس كما كان ميلانزاني (Melenzane) دائماً مبتكر ومتطور وقريب من عملائه .

كما تعاونت شركة الحمراء العقارية مع شركة Cari التي نظمت تجمعاً آخراً خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس والذي شارك فيه مجموعة من المطاعم والكافيهات الموجودة على تطبيق Cari وذلك لدعم عملائها على التطبيق في عرض خدماتهم ومنتجاتهم على زوار الحمراء وخاصة مع ما يمثله مركز الحمراء للتسوق من تميز باعتباره وجهة التسوق الأرقى والأكثر عصرية وراحة في الكويت. وتميز هذا الحدث بفكرته القائمة على مشاركة الحضور بتحضير أطباق الطعام والحلويات على طريقتهم، وكذلك المشاركة في مسابقات ومنافسات انتهت بتوزيع الهدايا والجوائز.

وهنا ننوه أن شهر أغسطس شهد إضافة مميزة لباقة المحلات التجارية في قاعة المطاعم (Food Hall) بمركز التسوق مع افتتاح مطعم فرانشيسكاز (Francesca’s) الذي يقدم تشكيلة من الأطباق الإيطالية الكلاسيكية العريقة. وتم اختيار الحمراء ليكون المكان الأنسب لافتتاح أول فرع له في الكويت. وأيضاً قيام مخبز سانتا ناتا (Santa Nata) بافتتاح أول فرع له قادما من المملكة المتحدة كوفنت غاردن (Covent Garden) حيث يتميز هذا المخبز بتقديم طبق الحلوى الأشهر في البرتغال وهو باستيل دي ناتا (Pastel de Nata)، إضافة لتوفير تشكيلة من المخبوزات الطازجة. وشهد هذا الافتتاح إقبالاً ملحوظاً لما يوفره من مستوى رفيع في الطعم والجودة والخدمة. كما تم افتتاح فرع تايلور اكسبريس (Tailor Express) الذي يقدم خدماته السريعة والراقية في خياطة وتصليح الملابس من خلال فريق عمل يوفر على الزبائن الوقت ويمنحهم سرعة الحصول على ملابسهم في نفس اليوم وفق أعلى معايير الجودة والخدمة. وشهد افتتاح هذا المحل فعاليات نظمها تايلور اكسبريس شملت تعريف الزوار بخدمات المحل وكذلك توزيع الكثير من الهدايا.

ومع اقتراب موسم العودة للمدارس، نظم مركز الحمراء للتسوق فعالية امتدت من 27 إلى 31 أغسطس شاركت فيها مجموعة شركات متخصصة في اللوازم المدرسية من ضمنها ذات السلاسل، أديداس أوريجينال (Adidas Original)، مكتبة رواق، وكومفورت زون (Comfort Zone). وقدمت هذه المكتبات والشركات للزوار عروضاً وخصومات مميزة على لوازم المدرسة، وهو ما دعى العديد من المحلات الأخرى في مركز التسوق إلى تقديم باقات من الخصومات على المنتجات التي تناسب موسم العودة للمدارس.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات بشكل مستمر طوال أشهر السنة انطلاقاً من استراتيجية شركة الحمراء العقارية في تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وابتكار وتنظيم العديد من الأنشطة المتنوعة التي تراعي اختلاف الأذواق والاهتمامات، وبما يلبي احتياجات الزوار ليبقى برج الحمراء للأعمال ومركز التسوق الوجهة الأولى والأمثل في الكويت.

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