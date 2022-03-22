بإمكان زوار معرض الخليج للطباعة والتغليف 2022 التسجيل الآن عبر الإنترنت مجانًا

دبى، الامارات العربية المتحدة: تمّ افتتاح باب التسجيل في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2022، وهو المعرض التجاري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالي الطباعة التجارية والتغليف.

سيُقام الحدث في الفترة الممتدّة بين 24 و26 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. يمكن للزوار التسجيل مجانًا من خلال زيارة www.gulfprintpack.com.

يجمع معرض الخليج للطباعة والتغليف مورّدي المجموعة الكاملة لمعدات الطباعة التجارية والتغليف، بما في ذلك المطابع الرقمية ذات التنسيق العريض والمطابع الرقمية ذات التغذية الورقية، بالإضافة إلى معدات تحويل الملصقات والتغليف المرنة، وأنظمة التشطيب والتزيين، وبرامج إنتاجية الطباعة.

وفي هذا السياق، علق باري كيلينجري، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف قائلًا: "ستوفر عودة معرض الخليج للطباعة والتغليف المنتظرة بفارغ الصبر منصّة مثالية للتواصل وممارسة الأعمال بين النظراء في صناعة الطباعة. سيتمكن الزوار من اكتشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات والاستفادة من معرفة وحكمة المبتكرين والمؤثرين في الصناعة لدينا."

إلى جانب مجموعة من الميزات التعليمية حول اتجاهات الصناعة وأتمتة سير العمل، هناك ميزة خاصة للمعرض وهي "ديكور لاونج" Décor Lounge، حيث سيعرض الموردون مجموعة كاملة من فرص النمو للطابعات التجارية وطابعات التغليف. سيتمكن الزوار من تجربة كلّ الابتكارات الحديثة من المنسوجات الرقمية والمطبوعات القماشية إلى ورق الجدران المطبوع رقميًا والأثاث المموّج ووحدات العرض، والتغليف الفاخر المزخرف رقميًا وكتب الصور بلمسة شخصية.

وقالت ليزا ميلبورن، المديرة الإدارية في شركة "لاب إكسبو غلوبال سيريز" Labelexpo Global Series، الشركة المنظمة لمعرض الخليج للطباعة والتغليف: "تُعدّ دبي موقعًا مركزيًا ممتازًا للزوار من جميع أنحاء الشرق الأوسط والقارة الأفريقية للاطّلاع على أحدث تقنيات صناعة الطباعة. تُشكّل دبي بالفعل مركزًا للعديد من الموردين العالميين الذين يقدّمون الخدمات لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع، وسيشارك جميع الفاعلين الدوليين الرئيسيين في هذا المعرض الاستثنائيّ."

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