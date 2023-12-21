قال أحمد الحجيري الرئيس التنفيذي لشركة "وورك سمارت" لإدارة الفعاليات إن الشركة ستنظم معرض "عالم المرأة" بمدينة الخُبر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس 2024، مشيرا إلى أن هذا المعرض سيمثل وجهة مثالية للمهتمين بمجالات نوعية أخرى مثل التكنولوجيا والابتكار، والتصميم والفنون، وسيتاح للزائرات من السعودية والبحرين ومختلف دول المنطقة فرصة استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في هذه القطاعات والتعرف على المنتجات والخدمات الرائدة فيها، إلى جانب عرض مشاريعهن وأفكارهن المبتكرة أمام جمهور من المهتمين والمستثمرين المحتملين، كما سيقدم المعرض ورش عمل تفاعلية ومحاضرات ملهمة تلقيها رائدات أعمال ناجحات على المستوى العالمي، مما يمنح الزائرات فرصة لاكتساب المعرفة والتطور المهني في مجالات عملهن.

وأوضح الحجيري أن معرض "عالم المرأة" يستقطب جهات مشاركة من مختلف القطاعات التي تعنى باهتمامات المرأة واحتياجاتها مما يعد فرصة مثالية لتعزيز التبادل التجاري وترويج المنتجات والخدمات الخاصة بكافة الجهات المشاركة مما يوطد نمو الاعمال والتواصل مع الزبائن إضافة الى التشبيك مع رائدات الأعمال الناجحات وخلق شراكات مثمرة معهن وتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شبكات تواصل قوية مع الجمهور النسائي المهتم بأعمالهن بما يعزز فرص نمو مشاريعهن وتوسيع نطاق تأثيرها في السوق المحلية والإقليمية والدولية.

وقال إن معرض "عالم المرأة" يعتبر منصة شاملة تلبي احتياجات واهتمامات المرأة، من خلال عرض مجموعة واسعة من الجهات العارضة التي تمثل اهم الصناعات والقطاعات التي تسهم في تعزيز حياة النساء ورفاهيتهن، بما في ذلك الصحة والجمال والأزياء والمجوهرات والعطور وغيرها.

وأشار إلى أن المعرض يهدف إلى تقديم الدعم لرائدات الأعمال في القطاعات الناشئة وتعزيز فرص نجاحهن وتوفير منصة شاملة لكافة النساء تحتفي بتنوعهن وقوتهن وأثرهن البارز في كافة القطاعات الإنتاجية في المنطقة والعالم، وتشجيع سيدات الأعمال في بداية مشوارهن، مشيرًا إلى أن هذا المعرض الدولي سيوفر مساحات مخصصة لعرض كل ما يهم المرأة من منتجات محلية نوعية بلمسات إبداعية تعكس ابتكار رائدات الأعمال وقدراتهن على استيعاب التطورات التكنولوجية الحاصلة في ‏الشارع التجاري ‏وقدرتهن على التغيير والتأثير.

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Marketing Specialist, WorkSmart for Events Management

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