دبي، الإمارات العربية المتحدة : قامت كل من سلطة دبي للخدمات المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي مؤخراً باستضافة الدورة الثانية من الملتقى الرقابي للمخاطر السيبرانية للجهات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الملتقى بمثابة اجتماع بين الجهات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المؤسسات المالية العاملة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى مناقشة دور الجهات التنظيمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي في الحد من المخاطر السيبرانية، وتبادل الخبرات، ومناقشة المبادرات الخاصة بالإشراف على المخاطر السيبرانية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن بحث مجالات التعاون المحتمل بين الجهات.

وركز الملتقى على التوجهات الحالية الخاصة بالإشراف على المخاطر السيبرانية ومخاطر التكنولجيا المتعلقة بالأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة، وكذلك التوقعات الإشرافية بخصوص الممارسات المطبقة من قبل المؤسسات الخاضعة للتنظيم في إدارة المخاطر السيبرانية الناتجة عن الاستعانة بأطراف أخرى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: " قطاع الخدمات المالية هو أكثر القطاعات المستهدفة من قبل مرتكبي الجرائم الالكترونية، مما يجعل ضرورة تعزيز الأمن السيبراني أمر ذا أولوية مشتركة بين الجميع. في ظل التطور السريع للاقتصاد الرقمي، سيكون لعملية مشاركة المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني الموثوقة والقابلة للتطبيق الدور الحاسم في تعزيز مستوى الوعي حول هذه المخاطر".

ومن جانبه قال أحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين: "قام المصرف المركزي بتحديد خطة عمل واضحة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الإلكترونية في النظام المالي لدولة الإمارات، حيث تأتي هذه الخطة كجزء من المؤشرات الاستراتيجية التي يسهم بها المصرف المركزي في مختلف ركائز مؤشر الأمن السيبراني العالمي. نحن نثمّن الجهود المبذولة من قبل شركائنا والجهات التنظيمية، ونؤكد حرصنا والتزامنا على رفع مستوى الوعي لتعزيز مرونة النظام المالي في مواجهة التهديدات المحتملة".

وبدوره قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لـسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "بصفتنا الجهة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، الذي يعتبر أحد المراكز المالية العالمية، فإن خلق بيئة مرنة وجديرة بالثقة لأصحاب المصلحة يقع في صلب إطارنا التنظيمي. ونحن نعتبر المرونة الإلكترونية في الكيانات المرخصة لدينا أولوية قصوى ونسعى باستمرار في تعميق فهمنا للمخاطر المتأصلة والناشئة في مجال الأمن السيبراني بهدف حماية عملائنا من أصحاب المصلحة ولاسيما المستثمرين. عند مواكبة وتيرة التغييرات السريعة وسط جوانب التعقيد التكنولوجي المتزايد، يتم التركيز بشكل أساسي على مسؤوليتنا في تعزيز اعتماد السياسات والممارسات التي تهدف على إنشاء نظم مالية مستقرة وآمنة تستجيب للتغييرات.

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.

تم تعيين إيان جونستون في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2022، بعد أن شغل هذا المنصب سابقاً بين عامي 2012 و2018. وتولى جونستون، الذي هو في الأصل محامٍ، العديد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص، بما فيها الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستئمان الكبرى في أستراليا. وأمضى جونستون النصف الثاني من مسيرته المهنية في مجال التنظيم وانضم إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بمنصب المدير التنفيذي لتنظيم الخدمات المالية، وتولى منصب مستشار خاص في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. كما قدم المشورة والاستشارات لعدد من الجهات التنظيمية المالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.