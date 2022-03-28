عمّان، الأردن: تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فراس بن رعد، اختتمت الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan فعاليات سباق " أكوافينا ألتراماراثون البحر الميت " يوم الجمعة الموافق 25 اَذار 2022.

وضم سباق " أكوافينا ألتراماراثون البحر الميت " ثلاثة فئات من السباقات وهي: سباق الألتراماراثون 50 كم بفئتيه فردي وتتابع، وسباق النصف ماراثون 21 كم، وسباق (10 كم)، وبالرغم من الأحوال الجوية التي ترافقت مع يوم السباق، الا انة تم اتباع كافة إجرائات السلامة للحرص على سلامة المشاركين والقائمين على السباق وتنظيمة بأفضل شكل.

وتم الإعلان عن النتائج الرسمية للفائزين بالسباق وتتويجهم خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على شاطئ عمان السياحي، وقام بتتويج الفائزين الانسة لينا الكرد مدير عام الجمعية الأردنية للماراثونات، وعطوفة فوزي مسعد أمين سر الجمعية الأردنية للماراثونات، ورؤى زيدان مديرة قسم التسويق في شركة أكوافينا. وأتت نتائج السباق كالتالي:

سباق الألتراماراثون (50 كم) فردي رجال: المركز الأول: أحمد محيسن 3.18.20 ، المركز الثاني: مثقال العبادي 3.43.52، المركز الثالث: حذيفة عكاوي 3.51.00.

سباق الألتراماراثون (50 كم) فردي نساء: المركز الأول: صفاء تكروري 4.40.00 ، المركز الثاني: كريس بيترز 4.40.34 ، المركز الثالث: أشواق بدران 4.40.48.

سباق نصف ماراثون (21 كم) رجال: المركز الأول: يوبي موسى 1.11.36 ، المركز الثاني: فضل أبو رميلة.1.14.34 ، المركز الثالث: لؤي بوسطة 1.14.44.

سباق نصف ماراثون (21 كم) نساء: المركز الأول: هانويا ادم 1.23.30 ، المركز الثاني: صبرية مردات 1.23.45 ، المركز الثالث: تايونا اسلانيشيفيلي 1.44.41.

نصف ماراثون (21 كم) كرسي متحرك رجال: المركز الأول: علي سوالمة 1.15.58 ، المركز الثاني: كامل طوالبة 2.01.30، المركز الثالث: تيسير الخطيب 2.15.26.

سباق 21 كم إعاقة بصرية "جزئي" رجال : المركز الأول: عبدالرؤوف الخطيب 1.30.42 ، المركز الثاني: ايهم الاغواني 2.12.18.

سباق 21 كم إعاقة بصرية رجال: المركز الأول: سهيل النشاش 1.37.43، المركز الثاني: محمد مصلح 1.35.22

سباق 10كم رجال: المركز الأول: ابراهيم صبيحات 00.26.41 ، المركز الثاني: راكان جبارات 00.26.52 ، المركز الثالث: عبدالعزيز الصانع 00.27.57.

سباق 10كم نساء: المركز الأول: كارينا عثمان 00.36.01 ، المركز الثاني: ناهدة البوات 00.36.31 ، المركز الثالث: هدى الجعارات 00.37.31.

سباق 10 كم كرسي متحرك رجال: المركز الأول: بلال ابو منسي 00.41.53 ، المركز الثاني: عبدالرحمن مخلوف 00.44.41، المركز الثالث: اسامة ابو جويد 00.49.35.

سباق 10 كم إعاقة بصرية "كلي" رجال : المركز الأول: علاء نيثام 00.56.21 ، المركز الثاني: معاذ موسى 1.03.16 ،

سباق 10 كم إعاقة بصرية "كلي" نساء : المركز الأول: نور مصلح 1.13.42 ، المركز الثاني: جمانة الزعبي 1.34.29، المركز الثالث: ديما الحماد 1.36.14.

سباق 50 كم فئات عمرية – ذكور: المركز الأول: عوني رجابي 3.57.14، المركز الثاني محمد شحادة 4.34.19.

سباق 50 كم فئات عمرية – إناث: المركز الأول: كريس بيترز 4.40.48

سباق 21 كم فئات عمرية – ذكور: المركز الأول: رائد كراجة 1.27.06

سباق 21 كم فئات عمرية – إناث: المركز الأول: اريج الحسيني 2.00.53 (40-49)، المركز الأول: هانويا ادمز 1.23.30 (50-59)

فرق التتابع ذكور 50 كم: المركز الأول: فريق نادي الحسين، المركز الثاني: فريق امانة عمان

فرق التتابع اناث: فريق نادي شباب شفا بدران

فرق التتابع المختلط: فريق امنية

وختاماً، قدمت الانسة لينا الكرد مدير عام الجمعية الأردنية للماراثونات شكرها وامتنانها لشركاء الجمعية من الشركات الخاصة والمؤسسات الوطنية، مبينةً أنه ما كان لهذا السباق أن يستمر ويتألق في نسخته السادسة والعشرين كما هو الحال عليه اليوم لولا جهودهم المتواصلة، وأضافت: "نحن سعداء جداً بالنتائج المميزة التي حققها المشاركون بالسباق، فقد أثمرت جهودنا التي بذلناها بالتعديل على السباقات وتطويرها وعكست الصورة المشرقة للعمل الدؤوب الذي قام به موظفو الجمعية الأردنية للماراثونات؛ الأمر الذي أثر على نتائج المشاركين وأدائهم.

وأضافت قائلة: "وأبارك لجميع العدائين الفائزين والمشاركين بهذة النتائج المميزة التي تأكد على نهج إدارة الجمعية الأردنية للماراثونات الرامي إلى تشجيع الرياضة وخاصة رياضة الجري بالإضافة إلى التعريف بأماكن سياحية مميزة في الأردن مثل البحر الميت". كما شكرت المتطوعين من الجامعات وخصوصاَ جامعة الأميرة سمية والهلال الأحمر، وجمعية النداء الطبي، وهيئة سباب كلنا الأردن، وكافة الجهات الأخرى من أمانة عمان، والدفاع المدني، والأمن العام، والحخدمات الطبية، وهيئة الإتصالات الخاصة والدرك ، وهيئة الأركان، والإتحاد الأردني لألعاب القوى وكافة الجهات الإعلامية والإعلانية.

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