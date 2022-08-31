لندن: ستعقد شركة "إيه إم بيست" الجلسة السنوية للإحاطة بحالة أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتاريخ 18 أكتوبر 2022 بتمام الساعة التاسعة صباحاً (بتوقيت دول الخليج) في فندق العنوان بوليفارد في إمارة دبي لمناقشة وضع أسواق التأمين وإعادة التأمين في المنطقة.

وقد تتسم أسواق التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكونها تنافسيّة ومجزأة للغاية. وتتأثر إقتصادات دول هذه المنطقة أيضاً بأسعار الطاقة بشكل كبير، حيث يرتبط نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار النفط في الكثير منها. وفي مطلع عام 2022، عدّلت "إيه إم بيست" توقعاتها لقطاعات أسواق التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى نظرة مستقرة بعد أن برهنت شركات التأمين إلى حد كبير قدرتها على الصمود في وجه تفشي جائحة "كوفيد-19" والاضطرابات الاقتصادية الناتجة عنها. وستُناقش الجلسة هذه القضايا وغيرها من القوى المؤثرة في السوق.

وسيقدّم بيتر إنجلوند، المسؤول التنفيذي الأول في الشرق الأوسط بشركة "زيورخ" المحدودة للتأمين، العرض التقديمي الرئيسي في هذا الحدث بعنوان "أعوام من العمل في مركز دبي المالي العالمي". وسيُراجع كبار الأعضاء في فريق "إيه إم بيست" التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيُحاولون توقع آثارها على المدى القصير إلى المتوسط.

وسيختتم الحدث بمأدبة غداء للتواصل مع شركة "إيه إم بيست" وغيرها من المتخصصين في هذا المجال. للاطلاع على جدول الأعمال والتسجيل، يرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: http://www.ambest.com/conferences/imbMENA2022.

لإلقاء نظرة عامة على أجد مناقشة التي تتناول حالة أسواق التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع فاسيليس كاتسيبيس، المدير العام لشؤون تطوير السوق، في مكتب "إيه إم بيست" في دبي، يرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: http://www.ambest.com/v.asp?v=ambmena822.

تعتبر "إيه إم بيست" وكالة تصنيف ائتماني عالمية، وناشرة للأخبار، ومزوّدة لتحليلات البيانات متخصّصة في قطاع التأمين. وتتّخذ "إيه إم بيست" من الولايات المتحدة الأمريكيّة مقرّاً لها، وتعمل مع أكثر من 100 دولة ولها مكاتب إقليميّة

في كلّ من لندن وأمستردام ودبي وهونج كونج وسنغافورة ومكسيكو سيتي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.ambest.com.

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يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20220828005001/en/

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إيديم كوينيه

مدير شؤون تطوير السوق والاتصالات

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