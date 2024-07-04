دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت الجامعة البريطانية في دبي مؤتمرها الثامن لأبحاث الدكتوراة في حرمها الجامعي الكائن في مدينة دبيي العالمية الأكاديمية. قدمت في المؤتمر أوراق بحثية في مجالات مختلفة بما في ذلك التربية والأعمال والقانون والهندسة وعلوم الكمبيوترحيث ركز المؤتمر على تزويد الطلاب بمنتدى دولي يمكن من خلاله مشاركة أعمالهم ونشرها.

رحب مدير الجامعة، البروفيسور عبد الله الشامسي، بالمشاركين وأكد على أهمية هذا الحدث كفرصة للتعلم من بعضنا البعض وتبادل المعرفة.

أتاح المؤتمر الفرصة للطلاب لتقديم أعمالهم البحثية وتمكين عملهم من الظهور أمام مجتمع البحث الإقليمي والدولي الأوسع حيث تلقى المؤتمر مشاركات من مستويات مختلفة من الجامعة بما في ذلك طلاب البكالوريوس والدراسات العليا (على مستوى الماجستير والدكتوراه) وكذلك خريجي الجامعة بالإضافة لطلبة من الجامعات الشريكة.

تأهلت 57 ورقة بحثية للمشاركة من أصل 162 ورقة قدمت حيث سيتم نشر أفضل 25 ورقة في وقائع المؤتمر المفهرسة في سكوبس(.(Scopus كما شهد المؤتمر مشاركة من جامعة مانشستر حيث ألقى الدكتور ريتشارد كيركهام، نائب مدير معهد توماس أشتون في جامعة مانشستر، خطابًا رئيسيًا وقدم الطلاب أوراقهم البحثية في جلسة عبر الإنترنت.

وقال الأستاذ الدكتور خالد المري، عميد البحث العلمي: "نحن فخورون جدًا بتنظيم هذا المؤتمر، حيث تعد الجامعة البريطانية في دبي أول جامعة تستضيف مثل هذا المؤتمر البحثي الضخم للدكتوراه في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد انعقاد هذا المؤتمر للعام الثامن دليلاً على قوتنا في مجال البحث العلمي وعرض إنجازات طلابنا".

تلتزم الجامعة البريطانية في دبي باعتبارها جامعة بحثية، بالمساهمة في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تشجيع ثقافة البحث بين الطلبة ودعمهم في نشر المعرفة المكتسبة من خلال أبحاثهم.

الجامعة البريطانية في دبي

تأسست الجامعة البريطانية في دبي بموجب قانون حكومي رقم 5 في عام 2003 من قبل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم ، حاكم دبي.. وهي جامعة رائدة في الشرق الأوسط في مجال بحوث الدراسات العليا وتقدم مستوى عالي من التعليم، التدريب والبحوث. كما انها توفر بيئة ومصدر مهم لكل من المهنين الشباب، الأكاديميين المتميزين مدراء الشركات والقادة الطموحين من مختلف المجالات.

نشأت الجامعة من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية والتجارية البريطانية ودبي لتقديم مساهمة فريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة . مؤسسو الجامعة هم مؤسسة آل مكتوم وهيئة دبي للتنمية والاستثمار (دبي القابضة الآن) ورولز رويس ومجموعة الأعمال البريطانية في دبي والإمارات الشمالية ( غرفة التجارة البريطانية في دبي الآن) وبنك الإمارات دبي الوطني.

يدير الجامعة مجلس يتشكل كل ثلاث سنوات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

وقد ساهم الدعم الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة البريطانية في دبي من خلال تحالفها مع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة في نجاحها. تشمل هذه الجامعات جامعة إدنبرة، وجامعة جلاسكو، وجامعة مانشستر - وجميعها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

الجامعة مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أن مؤهلاتنا معترف بها دوليًا من قبل UK ENIC كما حصلت الجامعة البريطانية في دبي على اعتماد الجودة العالمي من خلال وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي QAA يتضمن ضمان الجودة الداخلي لدينا العمليات التي تضمن أن تكون برامجنا وإنجازات الطلاب على قدم المساواة مع تلك الخاصة بشركائنا من الجامعات في المملكة المتحدة.

تطرح الجامعة برامج الدكتوراة والماجستير في مجالات التربية والإدارة والمالية والهندسة والقانون وتقنية المعلومات وعلوم الالحاسوب والأمن السيبراني. كما تطرح الجامعة برامج لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب في الذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة غير ربحية وقد استقطبت خبراء أكاديميين لأجل تطوير برامج مخصصة للمنطقة والتي تختبر وتمد حدود المعرفة الاستيعاب والبحث.

تعمل الجامعة البريطانية في دبي بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الرائدة بما في ذلك شريكها الرئيسي المساهم، مؤسسة صندوق المعرفة، وشركة أتكينز، ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئات الحكومية والهيئات المرتبطة بها في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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