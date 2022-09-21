دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت الجامعة البريطانية في دبي اسبوعا تعريفيا استقبلت فيه طلاب البكالوريوس والدراسات العليا الجدد. وقد تم الترحيب بالطلبة المسجلين في برامج الجامعة المختلفة في مجالات إدارة الأعمال والتربية والقانون والهندسة وعلوم الحاسوب و تقنيةالمعلومات وتعريفهم بالحرم الجامعي حيث التقوا مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الشامسي، والمسجل العام وكبير المسؤولين الإداريين ،السيد هيو مارتن، ، ورؤساء الأقسام في الجامعة.

وقد تم إطلاع الطلبة على المرافق والخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة. كما التقوا برؤساء البرامج التدريسية في جلسات تعريفية خاصة ببرامجهم. وتم تعريفهم أيضا على الخدمات التي يوفرها مركز تدريب الدكتوراه للطلاب خلال سنوات الدراسة من حيث الدعم والتدريب والمشورة.

وقد رحب الأستاذ الدكتور عبدالله الشامسي بالطلاب الجدد بقوله: "يسرنا جدا أن نرحب بكم في الجامعة و نؤكد لكم أنكم ستحصلون على دعمنا الكامل طوال الوقت و سنساعدكم على تحقيق أهدافكم بإذن الله من خلال رحلة تعليمية ناجحة". وسلط المسجل العام الضوء على أهمية الاستفسار النقدي والجودة والتعلم المستقل في النموذج البريطاني للتعليم العالي، وشجع جميع الطلاب على التحدي والتساؤل والتقييم طوال فترة دراستهم وما بعدها.

هذا وستواصل الجامعة تنويع برامجها لتكون قادرة على تقديم أفضل الخيارات للطلاب الباحثين عن التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. جميع برامج الجامعة البريطانية في دبي معتمدة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ان الجامعة حصلت مؤخرا على الاعتماد من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة (QAA) .

#بياناتحكومية

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نبذة عن الجامعة البريطانية في دبي

تأسست الجامعة البريطانية في دبي في عام 2003 بموجب قانون حكومي. وهي جامعة رائدة في الشرق الأوسط في مجال بحوث الدراسات العليا وتقدم مستوى عالي من التعليم، التدريب والبحوث. كما انها توفر بيئة ومصدر مهم لكل من المهنين الشباب، الأكاديميين المتميزين مدراء الشركات والقادة الطموحين من مختلف المجالات.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة محلية بامتياز مرخصة من قبل وزارة التربية - شؤون التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعترف بها عالميا بمستوى التعليم العالي النوعية الذي يتساوى مع المعايير البريطانية بفضل ارتباطها بجامعات بريطانية منها جامعة أدنبرة، جامعة مانشيستر،وجامعة غلاسكو.

الجامعة البريطانية في دبي توفر دوام كلي أو جزئي في مجال البحوث للماجستير وتطرح الجامعة برامج دكتوراة مجال في التربية ودكتوراة الفلسفة في التربية ودكتوراة الفلسفة في إدارة المشاريع ودكتوراة فلسفة في العمارة والبيئة العمرانية المستدامة و دكتوراة فلسفة في علم الحاسوب و دكتوراة فلسفة في إدارة الأعمال. كما انها تقدم برامج الماجستير في المجالات التالية: التربية، العلوم المالية والمصرفية، المعلوماتية (ادارة المعرفة والبيانات)، ادارة المشاريع، قانون الإنشاءات وفض النزاعات،التصميم المستدام في البيئة العمرانية، وماجستير إدارة الأعمال وماجستيرالهندسة الإنشائية ، وماجستيرالإدارة الهندسية. كما تطرح الجامعة برامج لدرجة البكالوريوس في مجالات الإدارة والهندسة وعلوم الحاسوب ومن ضمنها أول برنامج للذكاء الإصطناعي.

الجامعة البريطانية في دبي هي جامعة غير ربحية وقد استقطبت خبراء أكاديميين لأجل تطوير برامج مخصصة للمنطقة والتي تختبر وتمد حدود المعرفة الاستيعاب والبحث.

المؤسسين للجامعة هم: مؤسسة آل مكتوم. سلطة دبي للتطوير والاستثمار ، رولز رويس، المجموعة البريطانية للأعمال وبنك دبي الوطني. يترأس مجلس الجامعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

الجامعة البريطانية في دبي تعمل بالتعاون مع منظمات ومعاهد رائدة مثل مؤسسة صندوق المعرفة ,والتي تعتبر شريك مساهم رئيس وكذلك اتكنز، وزارة التعليم، والهيئات الحكومية، وهيئات التطوير الأكاديمي والعملي في القطاعين العام والخاص في الامارات العربية المتحدة.