الاستدامة والرقمنة في الهندسة الصناعية

الشارقة، افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، المؤتمر الدولي الخمسين للكمبيوتر والهندسة الصناعية المنعقد من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر في حرم الجامعة، والذي يناقش فيه أكثر من 100 باحث وباحثة من 34 دولة موضوعات التحول الرقمي المستدام. وجاء هذا المؤتمر الدولي بالتعاون مع جامعة ولاية سان خوسيه في الولايات المتحدة الأميركية ضمن سلسلة مؤتمرات برعاية المجلة العلمية العالمية للحواسيب والهندسة الصناعية التي تصدرها مؤسسة النشر العلمي "إلسيفير"، بهدف مناقشة الدور المحوري للممارسات المستدامة والابتكارات التكنولوجية، موفرًا منصة ديناميكية للخبراء والباحثين لتوظيف إمكانيات التحول الرقمي في الصناعات لتصبح أكثر فعالية وإنتاجية وابتكارًا وتنافسية مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للاستدامة.

وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة: "لا يمثل المؤتمر الدولي الخمسين للكمبيوتر والهندسة الصناعية انجازًا مهمًا فحسب، بل يعكس رؤيتنا واستراتيجيتنا لدفع حدود الهندسة الصناعية والابتكار الرقمي. يعمل المؤتمر كمنصة عالمية جامعة لألمع العقول والخبراء لنشكل معًا مسارًا مثاليًا مستقبليًا لتعزيز التقدم في مجال الهندسة الصناعية، والذي يعكس التزام الجامعة الأميركية في الشارقة ببناء مستقبل أكثر استدامة يتماشى مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويتزامن أيضًا مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28) هذا العام".

يطرح المؤتمر أعمالاً بحثية عبر 28 جلسة رئيسية و10 جلسات خاصة. كما يضم مجموعة من المتحدثين الرئيسيين الذين يجتمعون لتبادل الأفكار في مجالات تخصصاتهم مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وهندسة وإدارة الصحة والسلامة، وتقنية البلوك تشين خارج نطاق العملات المشفرة، والتحول الرقمي، ونظم سلاسل التوريد، والاقتصاد الدائري، والاستدامة، والطاقة المتجددة، وغيرها الكثير.

وقال الدكتور عبد الرحيم شمايلة، أستاذ الهندسة الصناعية في الجامعة الأميركية في الشارقة والرئيس المشارك للمؤتمر: "يعد المؤتمر الدولي الخمسين للكمبيوتر والهندسة الصناعية حدثًا محوريًا يجمع قادة الفكر العالمي وخبراء الصناعة والمبتكرين. لقد سعينا من خلال هذا المؤتمر إلى إعادة تعريف حدود الهندسة الصناعية والحوسبة والاستدامة. إن استضافة النسخة الخمسين من المؤتمر في الجامعة الأميركية في الشارقة يفتح الباب أمام مشاركات ومناقشات مثمرة وفعالة مع الباحثين، ويؤسس لتعاون بحثي دولي متين، وهو ما تسعى الكلية لتحقيقه. لقد رسم متحدثونا المرموقون المرحلة التالية من التحول مركزين على تضافر خبراتهم المتطورة معًا، مما يمهد الطريق لمستقبل تتقاطع فيه التكنولوجيا والاستدامة من أجل تحول رقمي مستدام".

وتناول معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق والوزير السابق لتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في كلمته الرئيسية في اليوم الأول للمؤتمر "تأمين مصادر الطاقة المتجددة المستقبلية: توازن دقيق". كما ناقشت البروفيسور ينغ فان، عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة بيهانغ ومدير مختبر العلوم الاجتماعية التابع لوزارة التعليم للحوكمة الذكية منخفضة الكربون بجامعة بيهانغ، من خلال عرضها التقديمي رؤاها حول تأثير مخططات تداول الانبعاثات على أنظمة الإنتاج. وتناول البروفيسور ماجد دسوقي، رئيس قسم الهندسة الصناعية وهندسة النظم في دانيال جيه إبستاين، من جامعة جنوب كاليفورنيا، مفهوم أنظمة النقل ذات التكلفة المشتركة في كلمته الرئيسية.

ويتضمن اليوم الثاني من المؤتمر مشاركة من البروفيسور شون شو من قسم الهندسة الميكانيكية والميكاترونكس بجامعة أوكلاند، والذي من المقرر أن يلقي كلمة رئيسية بعنوان "التحكم والذكاء الموزع للتصنيع". كما يلقي البروفيسور كانان جوفيندان، مدير مركز جامعة أديلايد للعمليات المستدامة ومرونة سلسلة التوريد في معهد الاستدامة والطاقة والموارد وكلية أديلايد للأعمال، أستراليا، كلمة رئيسية بعنوان "الاقتصاد الدائري 4.0: الانتقال نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري والرقمنة". ويتحدث البروفيسور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، عن القيادة المستدامة والابتكار من أجل تحقيق التحول الرقمي في عرضه الرئيسي.

يفتتح المؤتمر يومه الثالث بكلمة يلقيها البروفيسور ديميتريس مورتزيس، نائب رئيس الأبحاث والتطوير في جامعة باتراس، ومدير مختبر أنظمة التصنيع والأتمتة، تتناول تمكين التخصيص الشامل في التصنيع عبر استكشاف التحول الصناعي.

قال الدكتور شمايلة: "في الوقت الذي تمر القطاعات في جميع أنحاء العالم بتحديات تصاحب العصر الرقمي الذي نعيشه، تقتضي الضرورة اعتماد استراتيجيات مستدامة شمولية. ولذلك، فإن هذا المؤتمر لايهدف إلى عكس سيناريوهات الصناعة الحالية فحسب، بل إلى أن يكون منصة استشرافية تشجع المنظمات والباحثين والمهنيين ليكونوا في طليعة تشكيل مستقبل رقمي متناغم ومستدام".

يختتم المشاركون المؤتمر في اليوم الرابع بجولة في مختبرات كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة المتطورة وزيارة عدد من المؤسسات المحلية.

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مرفق الصور:

1-2 الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، أثناء افتتاحها المؤتمر الدولي الخمسين للكمبيوتر والهندسة الصناعية

3- الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة

4- معالي الدكتور5- الدكتور

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