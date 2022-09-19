بيروت: أعلنت رئيسة الجامعة الأمريكية للتكنولوجيا (AUT) الدكتورة غادة صقر حنين منح سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبوغزاله العالمية، شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية، تقديرا لمسيرته الطويلة في خدمة المجتمع والإنسانية في مجال المعرفة والابتكار.

جاء ذلك خلال حفل التخريج الذي نظمته الجامعة لـ250 طالباً، بحضور النائب سيمون أبي رميا ممثلاً عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي السيد نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب ميقاتي.

وقالت رئيسة الجامعة الدكتورة حنين خلال الحفل: "قمنا في الجامعة بتحويل الأزمات إلى فرص ومحطات قوة وعزيمة وتصميم وإرادة صلبة للحياة المشرقة. وها نحن اليوم نجني ثماراً حية للأزمة المصيرية القائمة في لبنان، حيث تجتمع تداعيات وباء كورونا وتداعيات السياسة والاقتصاد والصراع الإقليمي والدولي، ... وما حوّلناه في هذه الجامعة نراه اليوم في أجيال شابة قوتها في توفيقها الدائم بين معطيات العلوم والتكنولوجية وبين القيم والأخلاق والوطنية".

وأضافت "إن شباب لبنان هم ثروتها وهويتها وحضارتها وموروثها، وقيمة لبنان في أن يظل مختلفاً عن سواه من الدول، والعالم والحضارة بأمسّ الحاجة إلى لبناننا هذا".

بدوره عبر سعادة الدكتور طلال أبوغزاله عن شكره وتقديره واعتزازه بتكريم الجامعة لمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية. وتحدث للخريجين عن قصة حياته منذ لجوئه إلى لبنان قادما من فلسطين، وكيف كانت المعاناة التي عاشها حافزاً له للتفوق والنجاح، وصولاً إلى بناء مجموعة طلال أبوغزاله العالمية التي تعد الأكبر من نوعها في العالم.

وناشد أبوغزاله الطلاب بالتوجه إلى الابتكار والاختراع في مجال المعرفة الذي يعتبر مفتاحاً لكل الأزمات، مؤكداً أن مجال الابتكار ليس حكراً على أحد، وأن مبتكراً واحدا فقط قد يكون سبباً في إنقاذ أمة بأكملها.

وأشار أبوغزاله إلى شركات غوغل وأمازون وفيس بوك، والتي تعادل ميزانية كل واحدة منها أكثر من ميزانية جميع الدول العربية مجتمعة، موضحا أن تلك الشركات ما هي إلا اختراعات معرفة وبرمجة كومبيوتر.

وأضاف قائلاً: "إن إيماني الشديد بأهمية الاختراع والابتكار جعلني أؤسس أول جامعة من نوعها في العالم، وهي كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار، التي تخرج طلابها فقط عن طريق الاختراع والابتكار وليس عن طريق تأدية الامتحانات التقليدية.

وفي نهاية الحفل، قدم الدكتور طلال أبوغزاله أجهزة إلكترونية من إنتاج شركة طلال أبوغزاله للتقنية كهدايا للمتفوقين من الخريجين والخريجات.

وحضر الحفل راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون ممثلاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النائب سليم الصايغ ممثلاً رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل، النائب زياد الحواط ممثلاً رئيس حزب القوات اللبنانية الدّكتور سمير جعجع، النائب السابق ادي معلوف ممثلاً رئيس التيار الوطني الحر ّجبران باسيل، ريبيكا حصري ممثلة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، النواب أديب عبد المسيح، وليد البعريني، جورج عطا الله ، طه ناجي، ممثلين عن النواب ستريدا جعجع وأشرف ريفي، مفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس، نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، نقيب المحامين في الشمال ماري تيريز القوّال، نقيب التكنولوجيا والتّعليم ربيع بعلبكي، امينة سر ومسؤولة العلاقات العامة في نقابة التكنولوجيا والتعليم نورا مرعبي، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران، رؤساء بلديات ومخاتير، سفير أنتيغوا وبربودا حنّا عكر، والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور ممثلاً بالأستاذ مصطفى أبوحرب، والقائمة بأعمال السفير العراقي بان الحوشي، رئيسة الجامعة الدكتورة غادة حنين وأعضاء مجلس الامناء، وحشد من الشخصيات والفعاليات وممثلي الأحزاب وأهالي الطلّاب.

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