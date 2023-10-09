فرصة للقاء طلبتها وأساتذتها والتعرف على برامجها ومنحها الدراسية والحياة الجامعية فيها

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ترحب الجامعة الأمريكية في الشارقة بطلبة المدارس وأولياء أمورهم في كل من معرض نجاح في كل من إمارتي دبي وأبو ظبي وفي معرض التعليم الدولي في الشارقة خلال شهر أكتوبر، حيث تقدم من خلال مشاركتها في هذه المعارض فرصة للطلبة للتعرف على برامجها الأكاديمية المرموقة والمنح الدراسية المتنوعة التي تقدمها، التي تأتي ضمن التزامها بتقديم تعليم عالي المستوى وشهادات علمية معتمدة دوليًا تعد شباب اليوم من أجل مستقبل أفضل.

وقال علي الشحيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاستقطاب والقبول في الجامعة الأمريكية في الشارقة: "إن الجامعة الأمريكية في الشارقة ملتزمة بتوفير تعليم استثنائي لطلبتها ونحن دائمًا نبحث عن مواهب لدعمها وتمكينها لبناء المستقبل. إن مشاركة الجامعة في الفعاليات والمعارض التعليمية المرموقة مثل معرض نجاح والمعرض الدولي للتعليم فرصة مميزة لنا لعرض برامجنا ومنحنا الدراسية المتنوعة".

يتمكن الطلبة من خلال زيارتهم لهذه المعارض من التعرف على البرامج الأكاديمية المرموقة في الجامعة الأمريكية في الشارقة وشروط القبول والمنح الدراسية وغيرها الكثير. كما يمكنهم التفاعل مباشرة مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة المسجلين في الجامعة الأمريكية في الشارقة للتعرف على تجربة طلبة الجامعة الاستثنائية.

يمكن لزائري معرض نجاح دبي التواصل مع ممثلي الجامعة الأمريكية في مركز دبي التجاري العالمي – القاعة 2، جناح رقم سي06، يوم 8 أكتوبر من الساعة 12:00 ظهرًا حتى الساعة 6:00 مساءً، ويومي 9 و10 أكتوبر من الساعة 09:30 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا ومن الساعة 4:30 مساءً حتى 7:30 مساءً.

كما يتواجد ممثلو الجامعة الأمريكية في الشارقة في معرض التعليم الدولي المقام في الشارقة في مركز اكسبو الشارقة - القاعة رقم 1، جناح رقم 1-350. حصريًا للسيدات يوم 18 أكتوبر من الساعة 8:00 صباحًا حتى 2:00 بعد الظهر، وللزوار الذكور ويوم 19 أكتوبر من الساعة 8:00 صباحاً حتى 2:00 بعد الظهر. كما يمكن لجميع الزائرين زيارة المعرض يومي 20 و21 أكتوبر من الساعة 3:00 مساءً حتى 9:00 مساءً.

أما بالنسبة لمعرض نجاح أبوظبي، يتواجد ممثلو الجامعة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في القاعتين رقم 5 و6، جناح رقم سي07 وذلك يوم 29 أكتوبر من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 6:00 مساءً، ويومي 30 و31 أكتوبر من 9:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا ومن الساعة 4:30 مساءً حتى 7:30 مساءً.

صنفت الجامعة الأمريكية في الشارقة من بين أفضل 25 بالمائة من الجامعات في العالم حسب تصنيفات "كيو أس" للجامعات العالمية (2024) ومن بين أفضل 10 جامعات عربية كل عام على مدار السنوات الثماني الماضية على التوالي حسب تصنيفات "كيو أس" لجامعات المنطقة العربية (2023) وهو ما جعلها حاضنةً للابتكار ومركزًا للمواهب ومنارةً للمعرفة وقوى مؤثرة في التحول الاجتماعي والرفاهية في المنطقة والعالم.

لمزيد من المعلومات حول برامج الجامعة الأمريكية في الشارقة وآلية القبول، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aus.edu/prospective-students.

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حول الجامعة الأمريكية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضاً من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقراً لأعضاء هيئة تدريس وطلاب على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.