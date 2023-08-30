الدوحة، شاركت هيئة متاحف قطر، بالتعاون مع الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر في المدينة التعليمية، في الجلسة التوجيهية الافتتاحية لبرنامج الفن والثقافة والتراث، والتي تمثل بداية سلسلة من اللقاءات تهدف إلى تعزيز المناقشات والتعاون في المبادرات البحثية والأكاديمية التي تجمع بين تقاطع الفن والتعليم.

بدأ الحدث الافتتاحي، الذي أقيم في حرم جامعة جورجتاون في قطر، بترحيب من سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، والدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر.

وفي كلمته الترحيبية، سلط العميد الضوء على مهمة التنمية البشرية المشتركة للمشاركين قائلا: " نحن محظوظون لأن لدينا بيئة فنية جذابة وتفاعلية في قطر، إضافة إلى وجود عدد كبير من المؤسسات التعليمية المتميزة تتمتع بموارد وفيرة. وعندما يلتقي الفن والتعليم، تبزغ فرص مثيرة، لتبعث الحيوية ليس فقط بعالم الفن، ولكن أيضا لتضيف بعداً ثرياً جديداً للتدريس والتعلم. ويتردد صدى هذا التقارب إلى ما هو أبعد من كلا المجالين، مما يشجع المشاركة الشاملة، ويعزز النمو الشخصي والمهني، ويلهم الرغبة في التعلم مدى الحياة."

تم تقديم البرنامج من قبل طالبة البكالوريوس وبطلة المناظرات الدولية موزا الهاجري (دفعة 2026)، التي أدارت أيضا حلقة النقاش النهائية لخريجي جامعات المدينة التعليمية.

وقد ضمت الجلسة الأولى ممثلين عن هيئة متاحف قطر سلطوا الضوء على العروض الفنية والثقافية المتنوعة التي تقدمها المؤسسات المشاركة. وكان من بين المتحدثين سعادة الشيخ عبد العزيز آل ثاني، مدير متحف قطر الوطني، وزينة عريضة، مديرة المتحف العربي للفن الحديث، والدكتورة تارا ديجاردان، أمينة قسم جنوب آسيا بمتحف الفن الإسلامي، وعيسى المناعي، مدير متحف "دَدُ" للأطفال في قطر، وعبداللطيف الجسمي، مدير إدارة حماية التراث الثقافي، والشيخة ريم آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة للمعارض والمعروضات العمومية والمطبوعات، وفاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام.

طرح أعضاء هيئة التدريس من حرم جامعات المدينة التعليمية امثلة على التكامل الفعال للموارد الثقافية والفنية في البحوث وفي تصميم الدورات الأكاديمية وتقديمها. وكان من بين المتحدثين الدكتورة جولي بويري الاستاذ المشارك الحاصلة على ماجستير بتخصص دراسات الترجمة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، وأستريد كينسينغر رئيس قسم التصميم بجامعة فرجنيا كومنولث في قطر، والدكتورة هوليداي باورز الأستاذ المساعد بتخصص تاريخ الفن من جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، والعميد المشارك والأستاذ المقيم الدكتور زكاري رايت لبرنامج العلوم الإنسانية بجامعة نورث وسترن في قطر، ورنا كازكاز الأستاذ المشارك المقيم، لبرنامج الاتصالات بجامعة نورثوسترن في قطر، ومن جامعة جورجتاون في قطر شاركت الدكتورة رقية أبو شرف أستاذ الأنثروبولوجيا ، والأستاذ المشارك بالثقافة والسياسة فرات أورك.

وفي ختام المناقشات، طرحت لجنة من خريجي المدينة التعليمية، الذين يساهمون الآن في مختلف الكيانات الثقافية في قطر، مسيراتهم المهنية. كما ضمت الجلسة أماني عبيدة منسقة المعارض بمتحف السيارات، (دفعة 2019 جامعة جورجتاون، كلية لندن الجامعية) ، وأمال علي (جامعة نورثوسترن دفعة 2018) منسقة المعروضات بمحطة الإطفاء والفنانة المقيمة، والفنانة بثينة المفتاح من جامعة فرجنيا كومنولث في قطر(دفعة 2009)، وأليشا سليمان خريجة جورجتاون في قطر(دفعة 2012)، وتشغل منصب منسقة مشروعات المعارض، والقائم بأعمال رئيس تصميم المعارض في متاحف قطر الجازي آل ثاني خريجة فرجنيا كومنولث (دفعة 2018) ونوف آل ثاني خريجة جورجتاون (دفعة 2012) وتشغل منصب رئيس قسم الرؤى الاستراتيجية في مكتب رئيس مجلس إدارة متاحف قطر، ومحاضرة معارة بجامعة جورجتاون في قطر.

ويُعد لقاء التوجيه المشترك الافتتاحي للفنون والثقافة والتراث هو الأول في سلسلة من الفعاليات التي ستقام في مواقع تعليمية وثقافية مختلفة في جميع أنحاء قطر. سيوفر كل حدث للجامعات فرصة لاستكشاف الموارد والمجموعات والمعارض والأبحاث الجارية في كل من هذه المواقع.

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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

تأسست جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة عام 1789، وهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم. وتسعى جامعة جورجتاون في قطر، التي تأسست في عام 2005 بالشراكة مع مؤسسة قطر، إلى البناء على السمعة العالمية للجامعة من خلال التعليم والابحاث والخدمة المجتمعية. هذه المساعي مستوحاة من مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز التفاهم الفكري والأخلاقي والروحي، حيث تهدف جامعة جورجتاون في قطر إلى تعزيز المعرفة وتزويد الطلاب والمجتمع بتجربة تعليمية شاملة تثمر مواطنين عالميين ملتزمين بخدمة الإنسانية.

تقع جامعة جورجتاون في قطر في المدينة التعليمية بالدوحة، وهي تمنح نفس درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية المعترف بها دوليا التي تمنحها جامعة جورجتاون من حرمها الجامعي الرئيسي في واشنطن العاصمة. يعمل هذا البرنامج الفريد متعدد التخصصات على إعداد الطلاب لتناول القضايا العالمية الأكثر أهمية وإلحاحا من خلال مساعدتهم على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي والاتصال في إطار سياق دولي. ويحظى خريجو جامعة جورجتاون في قطر بفرص للعمل بمؤسسات محلية ودولية رائدة في مختلف المجالات التي تتراوح من التمويل إلى الطاقة والتعليم والإعلام. كما يسهل الحرم الجامعي في قطر الانخراط في برامج الدراسات العليا ومن يبنها برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية إلى جانب برامج الماجستير التنفيذي في القيادة.

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