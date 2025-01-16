أبو ظبي: ينطلق معرض الورق والمناديل الذي تنظمه مجموعة الفرات للمعارض والمؤتمرات في مركز أبو ظبي الدولي يوم الثلاثاء المقبل، و يستمر المعرض في نسخته العاشرة لمدة ثلاثة أيام تنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري بمشاركة أكثر من 300 شركة عالمية تنتمي إلى 35 دولة، و16 ألفاً من الصناع والتجار والموردين والباحثين والمهتمين من 120 دولة.

وأكد، المهندس طارق الفقاس الرئيس التنفيذي لمجموعة "الفرات" للمعارض والمؤتمرات أن الدورة العاشرة من معرض الورق والمناديل تتميز بوجود أجنحة وطنية مثل: مصر، تركيا، إيطاليا، ألمانيا، الصين، والهند، مما يوفر للعارضين منصة لعرض خبراتهم في بيئة تعاونية مثالية، كما توفر منطقة السوبرماركت إضافة فريدة حيث يمكن للعارضين عرض منتجاتهم النهائية في شكل ديناميكي يشبه السوبرماركت، مما يتيح التفاعل المباشر مع المشترين.

وأضاف، كما يوفر برنامج المشتري المستضاف ميزة الجمع بينأكثر من 250 من المشترين المؤثرين، بما في ذلك ممثلين عن الشركات الرائدة للتفاعل مع العارضين واستكشاف الفرص التجارية عبر لمبادرة الحصرية لربط العارضين بفرق المشتريات وصناع القرار من أبرز المنظمات العالمية.

وأكد، المهندس طارق الفقاس الرئيس التنفيذي لمجموعة "الفرات" للمعارض والمؤتمرات

على ان النسخة العاشرة سوف تكون هي الأكثر تنوعًا وحضورًا في تاريخ المعرض لكونه حدث إقليمي كبير يحظى بالاهتمام المحلي والإقليمي والدولي، وتُظهر الإحصائيات بوضوح أن معرض الورق والمناديل هو معرض عالمي حقيقي، مضيفا أن أكثر من 75٪ من زوارنا يأتون من خارج الإمارات، وما يقرب من 50٪ من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمثلون أكثر من 120 دولة حول العالم.

وأضاف، أن المعرض يعد منصة كبرى لتنمية العلاقات بين كبار الصناع، والرؤساء التنفيذيين، والمصدرين والمستوردين من منطقة الشرق الأوسط وخارجها، كما انه يمثل فرصة مواتية مثالية لعقد وإبرام الصفقات والبحث عن الفرص الاستثمارية، والتواصل مع العارضين في مجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك لفات الورق والكرتون والمناديل، المواد الكيميائية، التغليف، المنتجات الصحية والنهائية، ماكينات الورق وقطع الغيار، حلول الطاقة، ألواح الورق، وتقنيات التحويل. تقنيات توفير الطاقة، كما يوفر فرصة فريدة للمهنيين للتواصل والتعلم وبناء شراكات استراتيجية في بيئة مصممة لتعزيز الابتكار والنمو.

وأشار، المهندس طارق الفقاس الرئيس التنفيذي لمجموعة "الفرات" للمعارض والمؤتمرات الى ان الفعاليات والمؤتمرات المصاحبة التي تنعقد على هامش المعرض سوف تساهم في نهضة وتنمية وتطور هذه الصناعة الحيوية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط التي تشهد بالفعل تطورا كبيرا وملحوظا يتلاءم مع مستويات النمو الاقتصادي المتزايد والنهضة العمرانية والاقتصادية والصناعية الشاملة التي تشهدها منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، مضيفا أن الفعاليات سوف تشهد عدد من المؤتمرات والندوات التعليمية المصممة لتعزيز التعاون والابتكار والاجتماعات واللقاءات بين رجال الاعمال من أصحاب المصانع والتجار مع نخبة من كبار مصنعي وموردي الورق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

الجدير بالذكر أن شركة "الفرات "للمعارض والمؤتمرات سبق لها أن قامت بتنظيم تسعة (9) دورات من معرض الورق العالمي لاقت جميعها نجاحا وإقبالا هائلا وتميزت بالحضور المكثف، والزخم الكبير، والتنوع التقني والصناعي والتطور الذي تشهده صناعة الورق العربية والعالمية عاما بعد الاخر.

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