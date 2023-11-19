جوائز "أثر" تُكرِّم خبيرَيْ التسويق السعوديَيْن الدكتور عبيد العبدلي وقسورة الخطيب

قائمة الفائزين بالجوائز شملت "ستاركوم"، ومجموعة stc ، و"وندرمان تومسون"، ومجموعة "بولد"، و"ذا فُلستوب"، و"أرامكو السعودية"، و"إمباكت بي بي دي أو"

متخصصون في التسويق الإبداعي وطلاب سعوديون من "أكس إيليمنت"، و"بصمات"، و"هنقرستيشن"، وجامعة الملك سعود، و"سابك"، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يفوزون بجوائز مسابقة "تحدي الـ 24 ساعة" ضمن برنامج أكاديميات المواهب الشابة

الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتم المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمع من نوعه لصناعة التسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية، نسخته الافتتاحية، بحفل عشاء خاص تضمَّن توزيع جوائز عديدة وتكريم نخبة كبيرة من المتخصصين في التسويق الإبداعي من الأفراد والشركات المحلية والإقليمية الذين قدموا أعمالاً إبداعية مميزة، وذلك ليلة الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023 في فندق كراون بلازا آر دي سي الرياض بحضور شخصيات بارزة في المجال من جهات وشركات سعودية مرموقة.

وضمن برنامج التكريم، وُزِّعت ستة عشر جائزة على الفائزين المستحقين من الأفراد والشركات. وتضمنت الجائزة الأولى تحت اسم "جوائز أثر للتميز الإبداعي خلال السنوات العشر الماضية" أربع فئات، ومُنِحَت للشركات المتميزة لإنجازاتها الاستثنائية. أما الجائزة الثانية تحت اسم "جوائز أثر الخاصة"، فقد وُزِّعت على الأفراد والشركات بواقع جائزتين فرديتين وأربع جوائز للشركات. ومُنِحَت الجائزة الأخيرة للفائزين في مسابقة "تحدي الـ 24 ساعة" الموزعة على ست أكاديميات ضمن "برنامج أثر لأكاديميات المواهب الشابة"، وكذلك للمشارِكات في برنامج "مهيرة".

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة مهرجان "أثر" والشريك الإداري ورئيس تحرير مجموعة "موتيفيت" الإعلامية إيان فيرسيرفيس: "أثبت مهرجان "أثر" الذي استضافته العاصمة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية وحضره أكثر من 1,400 مشارك من جميع أنحاء المنطقة والعالم، أن إمكانات الإبداع في المملكة العربية السعودية لا حدود لها. وعلى الرغم من أن المهرجان قد تُوِّج بحفل كبير لتوزيع جوائز "أثر"، إلا أننا نعتبر ما حققناه في النسخة الافتتاحية من المهرجان هو البداية، وأنا متشوق جداً لمعرفة ما سيحمله لنا المستقبل".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة مهرجان "أثر" والرئيس التنفيذي لشركة "تراكس" محمد بن عايد العايد: "أصبح الإبداع السعودي علامة تجارية والعامل الأهم لتحقيق النجاح، وهذا ما تحتفي به النسخة الافتتاحية من جوائز "أثر" التي جاءت خير ختام لمهرجان "أثر" الذي رسخ مكانته كحدث ملهم. ولا شك لديّ في أن المهرجان سيكون له صدى كبير وأثر عظيم في المشهد الإبداعي المحلي والإقليمي وسيسهم في الوصول إلى مستويات أعلى من الإبداع في التسويق".

جوائز "أثر" للتميز الإبداعي خلال السنوات العشر الماضية:

كرَّمت جوائز "أثر" للتميز الإبداعي خلال السنوات العشر الماضية عدداً من الوكالات والعلامات التجارية المرموقة والمعتمدة من قبل مهرجانَيْ "دبي لينكس" و"كان ليونز" الدوليَّيْن للإبداع، وذلك بناءً على أكبر عدد من النقاط التراكمية المكتسبة على مدار السنوات العشر الماضية. وشملت قائمة الفائزين ضمن الفئات الأربع كل من:

جائزة "أثر" السعودية لأفضل شبكة إعلامية خلال السنوات العشر الماضية: شركة "ستاركوم"

جائزة "أثر" السعودية لأفضل علامة تجارية خلال السنوات العشر الماضية: مجموعة stc

جائزة "أثر" السعودية لأفضل وكالة خلال السنوات العشر الماضية: شركة "وندرمان تومسون" الرياض

جائزة "أثر" السعودية لأفضل شبكة خلال السنوات العشر الماضية: شركة "وندرمان تومسون"

جوائز "أثر" الخاصة:

مُنحت جوائز "أثر" الخاصة لأبرز الأفراد والقادة الخبراء والمؤسسات الذين أسهموا بشكل إيجابي في نمو الصناعة الإبداعية المحلية وتطورها، وذلك عبر فئتين فرديتين وأربع فئات للشركات:

فئتا الأفراد: جائزة "أثر" السعودية عن فئة "صنَّاع التسويق": الدكتور عبيد العبدلي، رئيس شركة مزيج للاستشارات الإدارية والتسويقية جائزة "أثر" السعودية عن فئة "صنَّاع التمكين": قسورة الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة "يوتيرن"

فئات الشركات: جائزة "أثر" السعودية عن فئة "صنَّاع التغيير": مجموعة "بولد" جائزة "أثر" السعودية عن فئة "صنَّاع التميز": شركة "ذا فُلستوب" جائزة "أثر" السعودية عن فئة "صنَّاع التأثير": أرامكو السعودية جائزة "أثر" السعودية عن فئة "صنَّاع التميز الإبداعي": شركة "إمباكت بي بي دي أو"



جوائز "أثر" لبرنامج أكاديميات المواهب الشابة:

هذا، وكرَّمت جوائز "أثر" لبرنامج أكاديميات المواهب الشابة الأداء المتميز للمشاركين الذين تفوقوا في مسابقة "تحدي الـ 24 ساعة" خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، والتي جرت عبر ست أكاديميات شملت مجالات التواصل الاجتماعي، وبناء العلامات التجارية والتصميم، والابتكار، والكتابة الإبداعية، والتخطيط، والعلاقات العامة.

وكان الفائزون في كل أكاديمية على النحو التالي:

الفائزون في مسابقة أكاديمية التواصل الاجتماعي

لمى باج من شركة "إكس إيليمنت"

حصة النوفل من شركة "بصمات"

شهد الحماد من شركة "هنقرستيشن"

الفائزون في مسابقة أكاديمية بناء العلامات التجارية والتصميم

نانسي القزي من شركة "وندرمان تومسون"

مزيونة الفغم من جامعة الملك سعود

أحمد الحسن من شركة "أكس إيليمنت"

الفائزون في مسابقة أكاديمية الابتكار

رغد عثمان من شركة "هنقرستيشن"

سارة الرويلي من جامعة الملك سعود

شادن العتيبي من جامعة الملك سعود

الفائزون في مسابقة أكاديمية الكتابة الإبداعية

نوف مشعل محبت من شركة "سابك"

ربى الشمراني من شركة "هنقرستيشن"

يارا الحنايا من شركة "لهاميم" للتسويق الرقمي

الفائزون في مسابقة أكاديمية التخطيط

نورا العيسى من شركة "هنقرستيشن"

عمار صادق من شركة "مايندشير"

من شركة "مايندشير" عبدالله دهان من شركة "عنصر مشع" للدعاية والإعلان

من شركة "عنصر مشع" للدعاية والإعلان صالح الحديثي من شركة "بصمات"

أيمن الدهان من شركة "مايندشير"

الفائزون في مسابقة أكاديمية العلاقات العامة

رنيم العتيبي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الجوهرة السليمان من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

رغد عسيري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

سحر الحربي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ريا المشوح من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

وكان حفل توزيع جوائز "أثر" تتويجاً للنسخة الافتتاحية من مهرجان "أثر" الذي شكل أكبر تجمع لمجتمع التسويق الإبداعي محلياً ودولياً، للكشف عن الإمكانات الإبداعية للمملكة العربية السعودية وتسليط الضوء عليها. وأشار القائمون على الحدث إلى أن نسخة العام المقبل من مهرجان "أثر" ستسعى إلى استكشاف أساليب تحقيق هذه الإمكانات وأثرها على عالم الأعمال والقطاعات الأخرى.

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-انتهى-

نبذة عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر":

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة العربية السعودية الذي يُكرِّم الإبداع المحلي ويحتفي به. أقيمت النسخة الافتتاحية من المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023، واستمرت على مدى أربعة أيام، وتضمنت مهرجاناً لمدة يومين، وبرامج لتدريب المواهب الشابة لمدة يومين، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز في اليوم الرابع. يُعّد مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة "موتيفيت" الإعلامية وشركة "تراكس" نقطة التقاء حيوية تلهم التبادل الثقافي والابتكار المشترك والتعلم الملموس والتدريب والتطوير. شارك في المهرجان أكثر من 100 متحدث وشخصية مشهورة من المنطقة والعالم، وما يزيد عن 1,400 مشارك من المواهب الشابة والمتخصصين في التسويق الإبداعي للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ فعالة لتطوير الأعمال، وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمعات.

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