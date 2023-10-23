ركزت على السياسات والمبادئ التوجيهية ومستقبل التمويل المستدام

مدينة الكويت: في إطار جهودها لنشر الثقافة المالية في المجتمع الاستثماري وإطلاع المشاركين في السوق الكويتي على أحدث التوجهات في أسواق المال العالمية، نظمت بورصة الكويت عدد من الجلسات التوعوية خلال شهر أكتوبر، حيث استضافت جلسة توعوية بالشراكة مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين وأفرعها في الكويت والبحرين بعنوان التمويل المستدام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023.

ويأتي انعقاد الجلسات التوعوية بالتزامن مع فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في نسخته السابعة، وهي مبادرة أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ويدعمها الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، وتشارك فيها البورصات العالمية وهيئات أسواق المال وشركات إدارة الأصول المالية، في مسعى مشترك لدعم قضايا توعية وحماية المستثمرين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس أول إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت، السيد/ ناصر مشاري السنعوسي: "تستمر بورصة الكويت بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية في مساعيها إلى تطوير السوق، ورفع مستوى المعرفة والمهارة للمشاركين فيه، وابقاءهم على دراية بأحدث الأدوات والحلول المستخدمة في المجتمع الاستثماري العالمي. ذلك وتعتز البورصة بشراكتها الاستراتيجية مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، وتستمر بالتعاون معهم للسنة السادسة على التوالي، في مساعيها لرفع مستوى الوعي للثقافة المالية في سوق المال الكويتي من خلال تنظيم ورش توعوية بمواضيع متنوعة، بالإضافة إلى إثراء موقع أكاديمية البورصة بالمحتوى الذي يسهم في تمكين المستثمرين."

وأدارت الجلسة السيدة/ زيبا عسكر، رئيس مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، حيث قدمت للمشاركين نظرة عامة حول التمويل المستدام، وحجم السوق، وأمثلة على إصدارات فاعلة في أسواق المال بالمنطقة.

كما استعرضت الجلسة المبادئ التوجيهية الخاصة بالسندات والصكوك المستدامة التي تعد نوع من أنواع الدخل الثابت، وركزت على أنواع السندات، والتي تتضمن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية. ذلك وتطرقت إلى الأهمية المتزايدة للسندات المستدامة في عدد واسع من القطاعات؛ ومنها الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الأساسية، والأمن الغذائي. كما ناقشت الجلسة تفاصيل التمويل المستدام، بما في ذلك تطبيقاته العملية في المعاملات الاستثمارية.

ذلك وأعربت السيدة/ زيبا عسكر عن سرورها بالتعاون مع بورصة الكويت، وتبادل الآراء حول أسواق المال المستدامة، خاصة السندات الخضراء والاجتماعية، قائلة: "قدمت هذه الجلسة نظرة عملية شاملة حول التمويل المستدام، وشملت الرؤى الخاصة بالمنطقة وإرشادات مفيدة فيما يخص استثمارات السندات المستدامة. ذلك وأن تطوير أدوات سوق المال المستدام سيؤسس لمستقبل هذا القطاع، وسيوفر الكثير من فرص العمل، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة."

وجاء تنظيم ورش العمل ونشر المحتوى التوعوي عبر موقع أكاديمية البورصة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي ضمن استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية التي تسعى من خلالها الى تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمعات التي تعمل فيها. ومن خلال مثل هذه المبادرات، تجتهد البورصة لتمكين جميع المشاركين في السوق من المعرفة المتعمقة بأساليب عمل أسواق المال والأدوات والتقنيات المتنوعة الضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وتلبية احتياجات المستثمرين بكفاءة وفعالية، وتتناغم هذه الجهود مع الهدفين الرابع والسابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهما التعليم الجيد، وتأسيس الشراكات لتحقيق الأهداف.

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عن بورصة الكويت

تأسست بورصة الكويت عام 2014 من قبل هيئة أسواق المال لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية. ومنذ ذلك الحين، عملت بورصة الكويت على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، باستراتيجية مؤسسية مستدامة تتوافــق مــع خلــق قيمــة لأصحــاب المصلحــة علــى المــدى الطويــل اقتصاديــًا، واجتماعيــًا، وبيئياً.

قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره "سوق ناشئ" ضمن أعلى ثلاثة مؤشرات عالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليميٍ رائد.

بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في "السوق الأول"، وهي من الجهات الحكومية الكويتية التي تمت خصخصتها بنجاح.

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