ضمن مشاركة غرفة عجمان في النسخة الخامسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة"، نظمت الغرفة ورشة بعنوان "التسويق الرقمي" بهدف تنمية قدرات ومهارات المشاركين التسويقية وتوعيتهم بأحدث الأدوات وخطوات وضع الخطط التسويقية المبتكرة.

حضر الورشة عبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة، ونجلا الظفري رئيس قسم العلاقات العامة والفعاليات في غرفة عجمان، وقدمت الورشة خولة ناصر المهيري ـ قسم التسويق والاتصال المؤسسي في غرفة عجمان، بحضور مجموعة من منتسبي برنامج صيفنا سعادة وذلك في مركز ثرا لريادة الاعمال.

تناولت الورشة تعريف التسويق الرقمي، وأهميته للوصول إلى شريحة أكبر بتكلفة أقل مع إمكانية قياس الأثر ومتابعة خطوات الخطة التسويقية وتعديلها بحسب الحاجة لضمان تحقيق أهدافها، إلى جانب أهمية التسويق الرقمي في رصد آراء وملاحظات العملاء، كما استعرضت الورشة مراحل تنفيذ الخطة التسويقية، وتم تقديم العديد من النماذج والأمثلة الناجحة.

وأكد عبدالله النعيمي، أن غرفة عجمان تحرص على المشاركة سنوياً في برنامج "صيفنا سعادة" بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي وتقديم فعاليات وورش مميزة تدعم المهارات الاقتصادية والتسويقية لدى منتسبي البرنامج وتأهيلهم نحو ريادة الأعمال، مؤكد ان الغرفة خلال نسخة البرنامج 2024 حرصت على تثقيف المشاركين بمهارات التسويق الرقمي والعلامات التجارية.

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