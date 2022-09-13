الرياض: وقع معالي المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، والرئيس التنفيذي لشركة لين الرائدة في تقديم الحلول الصحية المبتكرة المهندس مهند الرشيد، اليوم مذكرة تفاهم لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار الصحي الرقمي، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وقال معالي الدكتور ماجد الفياض إن هذه المذكرة تصب في أهمية تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار الصحي الرقمي والتقنيات الناشئة لتمكين نظام الرعاية الصحية القائم على الفعالية والقيمة وفق أعلى المعايير محلياً وعالمياً.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز النضج الرقمي والتكنولوجي وتوفير فرص جديدة لنمو تقديم الرعاية، وتحسين تدفقات العمل التشغيلية والرفع من ثقافة الابتكار الصحي الرقمي، فضلاً عن إنشاء فريق مشترك للابتكار الصحي الرقمي وتحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك ودعمها بالموارد اللازمة، وتقديم مقترحات للتعاون الوطني والإقليمي والدولي.

بدوره عد الرئيس التنفيذي لشركة لين المهندس مهند الرشيد هذه المذكرة خطوة مهمة لاستكمال رحلة تحول القطاع الصحي وتطويره من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وتطوير حلول تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في رفع جودة وكفاءة خدمات القطاع الصحي.

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