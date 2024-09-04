دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة البيت الدولي للتطوير العقاري، الحاصلة على عددٍ من الجوائز، اليوم عن إطلاق المعرض الفني "مجموعة النون" في معرض "النون ريزيدنس"، وذلك احتفاءً بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح النون ريزيدنس.

ويضُمّ المعرض الخاص، الذي تُشرف عليه شركة البيت الدولي، أكثر من 40 عملاً فنيًا معاصرًا، للاحتفال بعقدٍ من الالتزام بالفن والعمارة. وتضم المجموعة أعمالاً فنية للفنانة الإماراتية المتميّزة الدكتورة نجاة مكي، التي عُرضت أعمالها على نطاقٍ دوليٍّ واسع. منذ عام 2014، يعمل المعرض في النون ريزيدنس كمنصة فريدة لفناني المنطقة المخضرمين والناشئين على حدٍّ سواء. أُطلق النون ريزيدنس بدايةً من طرف "إنترناشونال هاوس" كأول فندق بوتيك مستوحى من الفن في الإمارات العربية المتحدة، وهو عقار فريد من نوعه. كما يُعد أول مبنى في منطقة الشرق الأوسط يجمع بين الفن العربي الحديث والهندسة المعمارية المعاصرة، حيث قُسِّم تصميم طوابق النون ريزيدنس الاثنا عشر على ثلاثة فنانين دوليين، هم الدكتورة نجاة مكي من الإمارات العربية المتحدة، وعلي حسن من قطر، وخالد بن سليمان من تونس.

وقالت رشا المطوع، المدير التنفيذي لدى شركة البيت الدولي لإدارة المشاريع العقارية: "يسعدنا الاحتفال بهذا الحدث المهم بمعرض لا يعكس رحلتنا فحسب، بل يجسّد أيضًا مستقبل الفن والعمارة الحديثة في دبي. نحن نتطلع إلى استكشاف نقطة التلاقي بين الفن والتصميم في مشاريعنا العقارية ونأمل أن يُلهم هذا المعرض الجميع للتقدير الأعمق للفن العربي ويعززه".

شجعت مرحلة تصميم النون ريزيدنس على تعاون الفنانين وتوليد الأفكار بينهم، حيث قضى خالد بن سليمان شهرًا كاملًا في إنجاز الأعمال الفنية داخل الشقق، أمّا علي حسن فاضطر إلى إنجاز أعماله الفنية المخصصة للردهة في الموقع نفسه بسبب حجم عمله الفني. وقد صُمّمت كافة الأعمال الفنيّة خصيصًا للنون ريزيدنس لتتناسب مع تصميم المبنى وتخلق تجربة مميزة، كما عمل الفنانون الثلاثة معًا على تصميم المساحات المشتركة في المبنى.

تتعاون شركة البيت الدولي للتطوير العقاري مع فنانين محليين وإقليميين معروفين لدمج العناصر الفنية والثقافية في مشاريعها، حيث يضم النون ريزيدنس الأعمال الفنية والتصميم الداخلي لفنانين رائدين من المنطقة حائزين على جوائز. واحتفالاً بهذا الإنجاز الإبداعي، ستُعرض أعمال الفنانَين المتألقَين ميشيل المير وهدى بعلبكي من لبنان في المجموعة الاستيعادية مع لوحات تتضمن زخارف من دبي. وتتألف الأعمال الفنية من مجموعة متنوعة من اللوحات الزيتيّة المعاصرة والتجريدية، فضلاً عن الأعمال الخطية. سيُقام معرض الذكرى السنوية العاشرة في الفترة ما بين 29 سبتمبر إلى 31 أكتوبر في معرض النون ريزيدنس، الواقع في البرشاء 1 بدبي.

يفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً، والدخول مجانيّ.

نبذة عن شركة البيت الدولي للتطوير العقاري:

تتخذ شركة البيت الدولي للتطوير العقاري الحائزة على جوائز من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقرًا لها، وهي تعتبر جزءًا من شركة إنترناشونال هاوس لإدارة المشاريع العقارية، التي تأسست في عام 1998. تشتهر الشركة المطورة بعدّة مشاريع سكنيّة، منها "النون ريزيدنس"، و"بناية هيريتيج"، و"ألف نون"، بالإضافة إلى مشاريع تجارية في ند الحمر و"94-93 أفنيوز".

تقدم الشركة مشاريع عالمية المستوى تضيف قيمة وتعزز نوعية الحياة في مناطق التملك الحر في الإمارات العربية المتحدة بفضل تميّز الشركة بالدمج السَّلِس بين الفن والتصاميم الإبداعية، وتهدف إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في القطاع من خلال تطوير مشاريع عقارية فاخرة مبتكرة وفريدة من نوعها يتم تصميمها وتسليمها في الوقت المحدد من قبل كبار المحترفين.

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