مسقط: في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز التجربة المصرفية لعملائه، أعلن البنك الوطني العماني عن عرض المكافآت المضاعفة على جميع بطاقات البنك الوطني العُماني لمعاملات أجهزة نقاط البيع الدولية خلال موسم العطلات. وتهدف هذه الحملة الحصرية، التي انطلقت في 15 ديسمبر 2023 والمستمرة حتى 15 يناير 2024، إلى إضافة قيمة للعملاء خلال موسم العطلات، وتوفير مزايا إضافية أثناء إجرائهم للمعاملات الدولية.

وفي حديثها حول ذلك، قالت مها الرئيسية، مساعدة مدير عام – رئيسة إدارة منتجات الأفراد في البنك الوطني العُماني: "نلتزم في البنك الوطني العُماني بتقديم حلول مبتكرة ومجزية لعملائنا، وتعكس هذه الحملة حرصنا على مشاركة عملائنا احتفالاتهم في موسم العطلات عبر تعزيز تجربتهم المصرفية. وبينما نودع العام، فإننا نوجه دعوة لعملائنا للاستفادة من هذا العرض الحصري خلال رحلاتهم الدولية لتحقيق أقصى استفادة من عرض المكافآت المضاعفة ونتمنى لهم أوقاتًا ممتعة".

عرض المكافآت المضاعفة متاح لكافة عملاء البنك من العمانيين وغير العمانيين الذين يسافرون إلى الخارج، وتحديدًا خلال موسم الأعياد واحتفالات نهاية العام. ويغطي هذا العرض الترويجي الحصري بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع من البنك الوطني العُماني، مما يوفر مكافآت مضاعفة لمعاملات نقاط البيع. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من البطاقات مثل بطاقات الائتمان إنفينيت، وسيجنتشر، وبلاتينوم، والذهبية، بالإضافة إلى بطاقات الخصم المباشر فيزا بلاتينوم، وسيجنتشر، وإنفينيت، وبطاقة بديل للسفر مسبقة الدفع.

ويتيح هذا العرض للعملاء الاستمتاع بمزايا أكبر، حيث توفر بطاقات إنفينيت وسيجنتشر الائتمانية مكافآت بنسبة 2% ومزايا مماثلة عبر فئات البطاقات الأخرى. وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك الوطني العماني المستمر بتقديم مكافآت وحوافز استثنائية لحاملي بطاقاته من عملائه الكرام.

وتستمر حملة المكافآت المضاعفة لمدة شهر، مما يوفر الوقت الكافي للعملاء لتحقيق أقصى استفادة من هذا العرض الحصري. وسيتم إضافة الاسترداد النقدي المكتسب خلال الحملة إلى حساب المكافآت الخاص بالعميل خلال 30 يوم عمل من تاريخ انتهاء الحملة.

وينطبق عرض المكافآت المضاعفة بشكل حصري على نقاط البيع الدولية والمعاملات التجارية، ولا يسري على التجارة الإلكترونية أو المعاملات عبر الإنترنت.

يعد البنك الوطني العماني مؤسسة رائدة في القطاع المصرفي تلتزم بتقديم حلول مصرفية مبتكرة لشريحة عملائها. ولمعرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بمجموعة حسابات البنك الوطني العماني ومنتجاته وعروضه الحصرية، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو التواصل المباشر مع مركز اتصال البنك على الرقم 2470000 أو عبر تطبيق البنك الوطني العماني للهاتف المحمول.

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