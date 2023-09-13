مسقط: شارك البنك الوطني العُماني كشريك إستراتيجي في مؤتمر التحول الرقمي في سلطنة عُمان "OER Live DX Oman 2023" الذي نظمته المجلة الاقتصادية "عُمان إيكونوميك ريفيو" في 13 سبتمبر 2023 في فندق شيراتون عُمان. وحصل البنك خلال هذا الحدث على جائزة "الريادة في التحول الرقمي"، تأكيداً لدوره الفاعل في دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في عُمان وتوظيفه لأحدث التقنيات الرقمية في المجال ليقدم للعملاء تجربة سلسة من خلال مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

وخلال المؤتمر، قدم الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام – رئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني، عرضاً ألقى الضوء من خلاله على القدرات الرقمية المتنامية للبنك، ورؤيته لقيادة مسيرة التحول في الخدمات المصرفية في سلطنة عُمان عبر تطوير حلول فعالة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، حيث لاقى العرض استحسان الحضور وتقديرهم لدور البنك الريادي في المجال التكنولوجي.

كما شارك الدكتور علي الشكيلي في جلسة نقاشية حول التقنيات الحديثة والفرص والمخاطر التي تحملها، حيث تناولت الجلسة الإمكانيات الكبيرة للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد والطائرات بدون طيار والواقع الافتراضي ودورها في إعادة تعريف جوانب مختلفة في الحياة والعمل على حد سواء. وتطرق المشاركون كذلك إلى وسائل استغلال هذه التقنيات لتمكين المؤسسات من التوسع وتعزيز مرونة الأعمال ومعالجة التحديات الناشئة عن ذلك، وأكدوا على ضرورة التقييم المتواصل للجاهزية التنظيمية في اعتماد الحلول التكنولوجية الجديدة على المستوى الوطني وتحديد المجالات التي يمكن أن تشكل فيها هذه التقنيات قيمة مضافة حقيقية تتوائم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالمشاركة في مؤتمر التحول الرقمي، علق د. علي بن سالم الشكيلي قائلاً: "سُعدنا بمشاركتنا كشريك إستراتيجي في مؤتمر التحول الرقمي، حيث شكل المؤتمر منصة مميزة لاستعراض قدرات وخبرات البنك الوطني العماني في المجال الرقمي ومساهمتنا في تشكيل المستقبل الرقمي للقطاع المالي والمصرفي في سلطنة عُمان. وحصولنا على جائزة "الريادة في التحول الرقمي" يعد دافعاً لنا لتعزيز تميزنا في الخدمات المصرفية الرقمية. وسُعدنا كذلك بالمساهمة في الجلسة النقاشية ومشاركة رؤيتنا لمستقبل القطاع المالي والمصرفي في عُمان، والتعاون مع الخبراء في القطاع".

ومنذ نشأته كأول بنك محلي في السلطنة، طالما كان للبنك الوطني العُماني الأسبقية في طرح وتوفير كل ما هو جديد في السوق. كما يلتزم البنك بتحقق التحول الرقمي الكامل للخدمات المصرفية حيث قام ولأول مرة في عُمان بإطلاق أجهزة الخدمة الذاتية متعددة الاستخدامات، وتطبيق الدفع الإلكتروني للتجار والذي تم تصميمه خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات والمؤسسات الصغيرة، إضافة إلى استخدام رموز الاستجابة السريعة QR في عمليات الدفع.

وللحصول على المزيد من المعلومات حول قائمة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك الوطني العُماني، يمكن زيارة أحد الفروع أو زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 24770000.

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