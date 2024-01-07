مسقط، 07 يناير 2024: احتفل البنك الوطني العماني بالافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في الجمعية العمانية للسيارات بمحافظة مسقط، وذلك بحضور العميد جمال بن سعيد الطائي، مدير عام الشؤون المالية بشرطة عمان السلطانية وعضو مجلس إدارة البنك، والفاضل عبدالله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك، وعدد من كبار الشخصيات من عملاء البنك وموظفي البنك.

وحول هذه المناسبة، قال الفاضل قال طارق عتيق، المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية والرقمية للأفراد في البنك الوطني العُماني: "سعداء بالافتتاح الرسمي لهذا الفرع الجديد الذي يعزز شراكتنا مع الجمعية العمانية للسيارات. ويجسد الفرع بحلته الجديدة وخدماته الرقمية المميزة التزامنا بفتح آفاق جديدة لعملائنا عبر التركيز على تجربة العملاء والتحول الرقمي انطلاقاً من حرصنا على تقديم تجربة مصرفية سلسة ومريحة لعملائنا. ويتميز الفرع بتصميمه الحديث الذي يتواكب مع الهوية المؤسسية المحدثة للبنك، وبموقعه الحيوي في مركز المدينة إذ يمكن الوصول إليه بسهولة، وبمساحات كبيرة لركن سيارات العملاء والزوار".

ويأتي الفرع الجديد ضمن خطط البنك الوطني العماني لتطوير عدد من الفروع خلال هذا العام لتقدم تجربة رقمية مصرفية تلبي احتياجات العملاء المختلفة وتعزز الحضور الرقمي للبنك في عُمان بما يتماشى مع الجهود الوطنية للتحول الرقمي. ويضم الفرع ركنًا رقميًّا يقدم مجموعة من الخدمات مثل جهاز الخدمة متعدد الوظائف الذي يلبي احتياجات العملاء المختلفة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مثل فتح الحسابات، إصدار بطاقات الخصم المباشر، وتجديد البطاقات واستبدالها، ومعاملات الإيداع النقدي والشيكات، والسحب النقدي، ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات بالإضافة إلى جهاز الصراف الآلي، وجهاز الإيداع النقدي. كذلك، يضم الفرع ركناً لعملاء الخدمات المصرفية الحصرية "الصدارة" لضمان تجربة مصرفية مميزة تتسم بالخصوصية والراحة.

جديرٌ بالذكر أن البنك الوطني العُماني يحظى بشراكة مميزة مع الجمعية العمانية للسيارات تتضمن تسهيل الخدمات والحلول الرقمية التي يوفرها البنك، إضافة إلى التعاون في الفعاليات والمبادرات الأخرى التي تعود بالنفع على العملاء والموظفين على حدٍ سواء.

يوفر البنك الوطني العماني العديد من الحلول والخدمات المصرفية الرقمية للعملاء من الأفراد والمؤسسات مثل تطبيق الخدمة المصرفية، ومنصة الخدمة المصرفية للشركات عبر الإنترنت، ويسعى البنك دائمًا إلى تحديث قنواته الرقمية بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لعملائه. ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول فروع البنك الوطني العُماني ومجموعة خدماته ومنتجاته من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 24770000 أو زيارة أحد فروع البنك في أرجاء عُمان.

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