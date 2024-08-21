مسقط: في إطار سعيه المستمر نحو تعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية عمان 2040، أعلن البنك الوطني العماني عن إطلاق هاكاثون شركات التقنية المالية كجزء من مبادرة مسرعة أعمال شركات التقنية المالية. وتجسد هذه الخطوة حرص البنك الوطني العماني على دعم قطاع ريادة الأعمال والمساهمة في تطوير القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان. وقد أعلن البنك مؤخراً عن استقبال طلبات المشاركة في الهاكاثون الذي سيستمر من يوم الجمعة 30 أغسطس، لغاية الأحد 1 سبتمبر 2024 في المقر الرئيسي للبنك بالعذيبة.

وحول الفعالية، قال مستهيل بن أحمد المعمري، مساعد المدير العام ورئيس الإستراتيجية والتحول في البنك الوطني العماني: "يعد هاكاثون شركات التقنية المالية محفزاً للتغيير حيث نهدف من خلاله إلى إيجاد منصة تساهم في صقل الأفكار والابتكارات بما يخدم مستقبل التكنولوجيا المالية في عُمان، وذلك عبر جذب الكفاءات المبدعة من الجامعات، والمؤسسات، والشركات الناشئة، تحت مظلة واحدة تُمكّن المشاركين من استكشاف قدراتهم وتقديم أفكار مبتكرة ضمن مجالات محددة، مما يسهم في تعزيز التطور التقني ونمو قطاع ريادة الأعمال. كذلك يؤكد الهاكاثون التزامنا بإيجاد المبادرات التي تشجع على النمو وإيجاد القيمة، بما يتناغم مع إستراتيجيتنا للمساهمة في تنويع الاقتصاد العُماني، والنمو المجتمعي، ونشر ثقافة الابتكار وتبادل المعارف والخبرات".

وصُمم هاكاثون شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني لإلهام الكفاءات الوطنية المبدعة، ومساندتهم من خلال تحويل أفكارهم المتعلقة بالتقنية المالية إلى مؤسسات ناجحة تتميز بإستراتيجيات قوية ومستدامة مما يساهم في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان. ويلتزم البنك بتحفيز النمو الاقتصادي للسلطنة من خلال رعاية الابتكار، وتوليد فرص مستدامة في قطاع التكنولوجيا المالية بما ينسجم مع الأهداف الوطنية.

ويشار إلى أن هذا الهاكاثون يعد الأول في إطار سلسلة من المبادرات التي تندرج ضمن مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني التي صُممت لإيجاد بيئة تدفع بالابتكار إلى آفاق أوسع، إذ تهدف المبادرة إلى إلهام الجيل القادم من رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والدعم اللازمين لإطلاق أعمالهم وتطويرها بنجاح، وبالتالي دعم الأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية لعمان من خلال الابتكار وريادة الأعمال.

لمعرفة المزيد حول طريقة التسجيل في الهاكاثون، أو المزيد من التفاصيل حول مسرعة أعمال شركات التقنية المالية من البنك الوطني العماني يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو التواصل مع مركز الاتصال عبر 24770000.

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