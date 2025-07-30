=كوالالمبور/مسقط - يسرّ مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن موعد انعقاد قمته السابعة عشرة في الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026 في العاصمة العُمانية مسقط، والتي سيستضيف فعالياتها البنك المركزي العُماني.

وتجمع القمة المعنونة بـ "التمويل الإسلامي للمستقبل: فتح آفاق جديدة ذات أثر عالمي" البنوك المركزية، والسلطات التنظيمية، وكذلك المنظمات الدولية، بالإضافة إلى قادة الصناعة بهدف استكشاف الأهمية المتنامية للتمويل الإسلامي في بناء نظام مالي عالمي مستقر وأخلاقي. ستركز جلسات النقاش على المجالات الهامة في التمويل الإسلامي، بما في ذلك مواجهة التحديات، وتعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وسوق الصكوك، والشمول المالي، بالإضافة إلى الأثر الاجتماعي، والعمل المناخي.

وفي هذا السياق أشار الدكتور/ غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى أهمية القمة قائلاً بأن " قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية تُمثل منتدى استراتيجي لتبادل الأفكار حول أبرز التطورات الناشئة في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز تبني التمويل الإسلامي عالميًا. وتعكس هذه القمة التزام المجلس بسلامة الصناعة واستقرارها من خلال دعوة السلطات التنظيمية والرقابية، والهيئات الدولية، وكذلك المؤسسات المالية لمناقشة القضايا ذات الصلة. وتماشيًا مع عنوان القمة "التمويل الإسلامي للمستقبل: فتح آفاق جديدة ذات أثر عالمي"، نتطلع إلى التعاون مع البنك المركزي العُماني لاستضافة القمة السابعة عشر في سلطنة عُمان عام 2026، بما يُسهم في فتح آفاق نمو الصناعة وتطورها."

ومن جانبه، صرح معالي السيد/ أحمد المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، قائلاً: "نتطلع إلى استضافة قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في مسقط العام القادم. حيث تُعتبر هذه القمة نقطة تحول استراتيجية، وحافزًا لتعميق فهمنا للمشهد الاقتصادي العالمي المتغير. كما توفر هذه القمة فرصة فريدة لتعزيز الحوار حول الرؤى المستقبلية، وتحفيز التعاون المرتبط بالابتكار، وتعزيز مرونة القطاع المالي الإسلامي في ظل حالة عدم اليقين المستمرة. لقد أثبت قطاع التمويل الإسلامي بالسلطنة بشكل مستمر متانته وقدرته على التكيف، وستسهم هذه القمة في رسم مسار نمو مستدام وشامل. ونحن على ثقة بأن الأفكار التي ستُطرح لن تعزز أسس القطاع فحسب، بل ستُعزز أيضًا دوره كمحرك رئيس للاستقرار الاقتصادي والتنمية في السنوات القادمة."

في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التوعية بقطاع التمويل الإسلامي، ستكون المشاركة في فعاليات ما قبل القمة والمقرر انعقادها بتاريخ 2 فبراير متاحة للجميع. وسيتضمن هذا اليوم مناقشات محورية حول الصناعة بما في ذلك منتدى الرؤساء التنفيذيين، وحوارات طاولة مستديرة مخصصة بمشاركة منظمات غير حكومية وفئة الشباب. كما سيحظى الزوار بفرصة استكشاف معارض متخصصة تبرز مساهمات أبرز الجهات الفاعلة في صناعة التمويل الإسلامي، إلى جانب عروض تُجسد التراث العُماني وأصالته الثقافية.

وفي هذا السياق، يدعو مجلس الخدمات المالية الإسلامية الجهات الفاعلة في القطاع المالي، والسلطات التنظيمية، وقادة القطاع للمشاركة في رسم ملامح مستقبل التمويل الإسلامي. هذا وتتوفر تفاصيل التسجيل للمشاركة، وجدول الأعمال، وكذلك المتحدثين على الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: www.ifsb.org

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