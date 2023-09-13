تستعدّ الغرفة التجارية العربية البرازيلية (ABCC)، بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - فامبراس (FAMBRAS Halal)، الهيئة المعنية بإصدار شهادات الحلال، لاستضافة النسخة الثانية من منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال، الحدث الأبرز في البرازيل المخصص لقطاعات المنتجات الحلال. وسيوفر هذا الحدث منصة فريدة للتواصل والتعاون بين الخبراء وقادة الأعمال في هذا المجال.

وستُقام فعاليات منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال يومي 23 و24 أكتوبر 2023 في مركز الفعاليّات “WTC Events” في مدينة ساو باولو. ويُتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 400 مشارك يُمثّلون قطاعات متنوعة، مثل قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومية والجمعيات ذات الصلة بالقطاع من البرازيل والدول الإسلامية، بما في ذلك العالم العربي.

وقال أوسمار شحفة، رئيس "الغرفة التجارية العربية البرازيلية": "يُعدّ منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال المنصة الوحيدة التي تجمع تحت مظلّتها جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع كل عامين. ولا يُضاهي أي حدث آخر مخصص بالمنتجات الحلال في البرازيل هذا المنتدى من حيث النطاق، حيث يشمل مناقشات معمقة حول المنتجات الحلال ويُسهّل تقارب الجهات الفاعلة في هذا القطاع. وسيستضيف المنتدى مجموعة من المتحدثين الذين يمثلون منظومة الحلال بأكملها، بما في ذلك العلماء والمستشارين المتخصصين الذين يتمتعون بعلاقات قوية مع العلامات التجارية الرائدة العاملة في سوق المنتجات الحلال، ويدركون القضايا والمخاوف ذات الصلة، وأفضل الأساليب الناجحة في السوق. ويُمثل المنتدى منصةً مثالية للنقاش معهم واكتساب رؤى أعمق حول الفرص المتاحة في سوق الحلال العالمي".

ويُغطّي سوق المنتجات الحلال عالمياً نحو 60 دولة يبلغ تعداد سكّانها مجتمعةً نحو 1.97 مليار نسمة، ونشاط تجاري يقدّر بـ 5.7 تريليون دولار سنويًا. وحثّ شحفة المُصدِّرين البرازيليين على إدراك الإمكانات الهائلة لهذا السوق. وأضاف قائلاً: "كلّما أدركت الجهات المعنية في سلسلة قيمة التصدير، التي تضمّ المُصدِّرين ومشغلي الخدمات اللوجستية ومزوّدي الخدمات وغيرهم من الأطراف المعنية في التجارة الدولية، حجم هذا السوق وأهمية المشاركة فيه، كلما عَظُمت الفائدة".

ونجحت البرازيل في ترسيخ مكانتها كمُصدِّرٍ أساسي للبروتين الحيواني الحاصل على اعتماد المأكولات الحلال. وفي هذا السياق، سيُشكّل منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال منصة للنقاش والتواصل في هذا المجال المزدهر. وتُلبي المنتجات الحلال المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، متطلّبات قاعدة واسعة من المستهلكين المسلمين حول العالم. واكتسبت هذه المنتجات أيضاً شعبيةً كبيرة بين شريحة كبيرة من الأفراد على اختلاف خلفياتهم ممن يبحثون عن سلع عالية الجودة مُنتجة بطرق أخلاقية.

ويشمل هذا الحدث الذي ينعقد على مدى يومين جلساتٍ عامّة تتناول موضوعات رئيسية في قطاع المنتجات الحلال، تُعقد بإشراف خبراء مرموقين في القطاع. وعلى الرغم من أن هذه المناقشات ستكون محور التركيز الأساسي للحدث، إلّا أن المنتدى سيُتيح الفرصة للمشاركين للانخراط في فعاليات تواصل مهنية قيّمة. وسيُخصِّص المنتدى مناطق عرض للجهات الراعية بالقرب من القاعة، لتُشكّل نقاط تجمع مركزية تُمكن المشاركين من التفاعل ودراسة الشراكات وآفاق التعاون المحتملة.

وسلّط شحفة الضوء على الخلفيات المتنوّعة للمشاركين في المنتدى، ما يُمهد الطريق أمام إبرام شراكات وأوجه تعاون تجارية. وعلاوة على ذلك، سيشارك المشترون والصحفيون الدوليون في المنتدى في إطار مشروع "الحلال في البرازيل"، وهو مبادرة تعاونية تقودها الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil) بهدف تعزيز تصدير الأغذية الحلال ذات القيمة المضافة.

ويُشار إلى أنّ التسجيل مُتاح حالياً للمشاركة في منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال دون أي رسوم. وإلى جانب الحدث الذي سيعقد حضورياً، سيُبثّ المنتدى مباشرة على موقع "يوتيوب"، ما يتيح للجمهور حول العالم الفرصة لاكتساب معلومات قيّمة والاستفادة من النقاشات المُثمرة. ويُمكن للشركات المهتمة برعاية هذا الحدث عرض علاماتها التجارية والحصول على فُرص حصرية للتواصل.

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