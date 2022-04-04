دشنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم خارج الصين، اليوم الإثنين الموافق 04 أبريل 2022 حملة للسلامة والصحة والبيئة بعنوان "وعي ومسؤولية.. في جميع الأوقات" تمتد طوال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف زيادة وعي الموظفين وعمال المقاولين لتعزيز سلامتهم وصحتهم وإنتاجيتهم خلال الشهر الفضيل.

وأطلق الرئيس التنفيذي للشركة علي البقالي، بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية وعدد من الموظفين في قاعة السلامة والصحة والبيئة، الحملة بكلمة افتتاحية بُثت لجميع موظفي الشركة عبر الشبكة الافتراضية.

وقال البقالي خلال كلمته: "تركز حملاتنا التوعية دائمًا على رسالة رئيسية واحدة وهي ’السلامة أولاً ودائمًا وفي جميع الأوقات‘ بغض النظر عن توقيت هذه الحملات أو الظروف المحيطة بها.

ومن خلال حملتنا الرمضانية لهذا العام، نسعى إلى تشجيع موظفينا وعمال المقاولين لاتباع عادات صحية من شأنها تعزيز صحتهم بشكل عام طوال الشهر الفضيل. كما نسعى لتذكيرهم بأهمية عدم التهاون ومواصلة الالتزام بإجراءات الحد من انتشار جائحة كوفيد-19 من أجل سلامة الجميع في البا بوجه خاص وفي مملكة البحرين بشكل عام."

وفي إطار حملة السلامة والصحة والبيئة الرمضانية، سيتم التركيز كل أسبوع على موضوع محدد بما يشمل – "تعزيز صحتنا وتركيزنا"، و"الحد من هدر الطعام"، و"التواصل الاجتماعي الآمن"، لتتم مناقشة هذه المواضيع من خلال الزيارات التفقدية التي سيقوم بها أعضاء الإدارة التنفيذية والمديرون الإداريون ومديرو الدوائر للمناطق التشغيلية خلال الفترة النهارية وبعد الإفطار. كما ستُعقد محاضرات على الشبكة الافتراضية بمشاركة متخصصين من خارج الشركة في مجالات الصحة والسلامة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

بدأت شركة البا عملياتها التشغيلية في عام 1971 بطاقة إنتاجية بلغت 120 ألف طن متري سنويًا، وتُعد اليوم البا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين مع إنتاج سنوي يتجاوز 1.561 مليون طن متري (2021). وتقوم البا بتصدير إنتاجها من المنتجات الأساسية ومنتجات القيمة المضافة إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38%)، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62%)، والجمهور العام (10%).

على مدى العقود الخمسة الماضية، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية الاجتماعية والصناعية والاقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع الألمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتحظى البا بسمعة مرموقة في مجال توظيف الكفاءات البحرينية، وتمثل نموذجًا يُحتذى به في تدريب وتطوير مواردها البشرية. وتضم الشركة أكثر من 3,100 موظفٍ (2021)، بنسبة بحرنة تبلغ 84%. وشهد العام 2021 تسجيل الشركة لأكثر من 581 ألف ساعة تدريبية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19.

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بمعايير عالية في الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وعلى مدار 50 عامًا، استثمرت الشركة في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفته 37.5 مليون دولار والمشروع القادم لإنشاء حديقة الطاقة الشمسية لتوليد ما يزيد عن 5 ميغا واط من الطاقة النظيفة، إلى جانب دور الشركة الاستراتيجي في المنطقة المستقبلية للصناعات التحويلية خير دليل على مضي البا قدمًا في خطة الاستدامة التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهداف الحياد الكربوني الصفري التي تبنتها حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26). وبالإضافة إلى ذلك، فإن مختلف الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة مثل آيزو 9001، وآيزو 14001، وآيزو 27001، وآيزو 45001، وشهادة معيار IATF 16949:2016 الخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وإيكوفاديس، خير شاهد على التزام البا بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة لإنتاج الألمنيوم.

وتبقى سلامة الموظفين وعمال المقاولين على رأس أولويات البا. فمع مرور السنين، حافظت الشركة على سجل متميز في مجال السلامة والصحة وفازت بجوائز دولية مرموقة مثل الميدالية الذهبية من روسبا 2021 (للسنة الثامنة على التوالي) وجائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق من مجلس السلامة البريطاني في عام 2020. وأكدت البا تميزها في السلامة من خلال تحقيق أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت -- وسنة خالية تماماً من هذا النوع من الإصابات --- وذلك مع نهاية عام 2021.

كما حظيت البا بالتقدير الدولي نظير قيمها وتميزها التشغيلي، وكان أحدث إنجازاتها في هذا المجال تصدرها لقائمة شركة ESG Invest لتقييم الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البحرين، وحصولها على شهادة SafeGuard من شركة بيرو فيريتاس، فضلاً عن حصولها على جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من Ethical Boardroom.

للمزيد من المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة الإنترنت www.albasmelter.com.

آلية التظلم الخارجي

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبلاغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواءً باستخدام خط الهاتف المجاني أو الإنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

استجابة البا لجائحة كوفيد-19

جاءت استراتيجية الاستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير 2020 مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خلال العام 2021 بفضل مرونة القوى العاملة لديها من موظفين وعمال المقاولين.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بـ:

إيلين هلال

مدير إداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة

هاتف: 5100 1783 (973+)

بريد إلكتروني: eline.hilal@alba.com.bh

الموقع الإلكتروني: www.albasmelter.com

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