خورفكان يتوج بلقب بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة

1300 مشارك تخطوا 20 حاجزًا في تحدي سبارتن ناس الليلي

ختام فئات المتقدمين والمبتدئين والسيدات في بطولة البادل تنس

مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف شريك استراتيجي لدورة ند الشبا الرياضية

يلتقي فريقا الإمبراطور والجوارح في الساعة 9:00 من مساء اليوم الاثنين في نهائي مثير لمنافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنويا بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتضم 8 ألعاب رياضية هي (الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، القوس والسهم، الجري، الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، وتحدي سبارتن ناس الليلي).

وكان الإمبراطور وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي الجمعة الماضي على فهود زعبيل بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-18)، (25-21) و(25-19) فيما ضمن الجوارح تأهله إلى النهائي بعد فوزه على فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع (22-25)، (25-23)، (25-21) و(25-18).

وسبق للفريقين أن التقيا في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية وفاز الجوارح في مباراة مثيرة بثلاثة أشوط مقابل شوطين جاءت تفاصيلها 25-20، 18-25، 25-23، 22-25 و15-8، وتصدر الجوارح هذه المجموعة بـ 9 نقاط وحل الإمبراطور ثانيا بـ7 نقاط.

وسيكون الجمهور الحاضر على موعد مع سحوبات على جوائز قيمة أبرزها سيارة فورد إيدج من إهداء الطاير للسيارات أحد الرعاة الرئيسيين لدورة ند الشبا الرياضية وهي السيارة الرابعة التي تقدمها اللجنة المنظمة للجماهير، حيث قدمت دورة ند الشبا الرياضية من قبل 3 سيارات هي: فورد توروس، فورد توروس 2022، وفورد سكيب 2022.

ختام السلة وسبارتن

شهدت أمسية السبت حدثين كبيرين حيث أقيمت في صالة ند الشبا المباراة النهائية لبطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي شهدت فوز نادي خورفكان للمعاقين ونيله ميدالية المركز الأول، كما أقيمت في المضمار المجاور لمجمع ند الشبا الرياضي منافسات أول تحدي سبارتن ليلي من نوعه على الإطلاق بحضور سعادة سعيد حارب وناصر أمان آل رحمة.

وتوج فريق نادي خور فكان للمعاقين بلقب بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة وسلمه كأس البطولة سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، ود. أحمد إبراهيم بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية في هيئة الصحة بدبي، وحسن المزروعي مدير الدورة، وسط حضور جماهيري مكثف تابع المباراة بحماس شديد من الدقيقة الأولى حتى نهايتها.

وشهدت المباراة على مدار 4 أشواط منافسة قوية وندية في المستوى بين فريق نادي خورفكان للمعاقين ونادي الثقة للمعاقين، فكانت مباراة ماراثونية يتلاحق الفريقان نقطة بنقطة، حيث تقدم نادي الثقة للمعاقين خلال الثلاثة أشواط الأولى بفارق بسيط لكن إصرار لاعبي نادي خورفكان للمعاقين على الفوز ومثابرتهم على التسديد جعلتهم يكرروا المحاولات ويقطعوا الكرات، حتى زاد حماسهم بعد تقدمهم بنقطة واحدة في منتصف الشوط الرابع مما جعلهم يتمسكون بها ويمنعوا تقدم فريق نادي الثقة للمعاقين حتى تمكنوا من زيادة الفارق بأكثر من ثلاث نقاط، وانتهت المباراة لصالح نادي خورفكان للمعاقين بنتيجة 63-57.

أكثر من 1300 مشارك في تحدي سبارتن ناس الليلي

شارك أكثر من 1300 متنافس في تحدي سبارتن ناس الليلي الذي أقيم في المنطقة المجاورة لمجمع ند الشبا الرياضي، واستمتع المشاركون بالأجواء الحماسية وقوة المنافسات حيث تنافس المشاركون على تخطي 20 محطة من العوائق (الأوبستكل) توزعت على مسافة 5 كيلومترات، وذلك ضمن 4 فئات هي فئة المحترفين والفئة المفتوحة وفئة الهوريكان والفئات العمرية.

إسعاف دبي شريك استراتيجي للدورة

واصلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تواجدها في دورة ند الشبا الرياضية حيث جددت رعايتها في النسخة التاسعة لتكون شريكًا استراتيجيًا للدورة، وتحرص مؤسسة الإسعاف على دعم ورعاية دورة ند الشبا الرياضية منذ النسخة الأولى، حيث ارتبط اسم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بدورة ند الشبا منذ بدايتها وكوادرها الطبية وسيارتها التي تقدم خدمات متكاملة دائمًا تكون في قلب الحدث لتقديم الدعم للمحتاجين من المشاركين في البطولات.

ووقع عقد الاتفاقية في مقر مجلس دبي الرياضي سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وسعادة خليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ختام منافسات ثلاث فئات في بطولة البادل تنس

اختتمت منافسات الفئة المتقدمة للرجال وفئة المبتدئين للرجال والفئة المتوسطة للسيدات في بطولة البادل تنس حيث فاز الثنائي روبرتو رودريجوز وأنتونيو كاردونا توني بالمركز الأول في الفئة المتقدمة للرجال وذلك بعد فوزهما على الثنائي سيرجيو إيكارجو الكورسيا وجابريل إيزابلتا فونت بنتيجة 6-2 و6-3 ليحل الأخير في المركز الثاني بالبطولة، وحصل الثنائي تشافي دي بينيتو فاريل وجاكوبو بيريز سيندون جاكو على المركز الثالث بعد تسجيل انسحاب الثنائي خافيير جارسيا لوبيز ومارتن نوشيز.

وفي فئة المبتدئين للرجال فاز الثنائي زايد المهيري سيف وفارس المندوس بالمركز الأول بعد تغلبهما على الثنائي يوسف الفيلي ومرون خوري في المباراة النهائية بنتيجة 6-4 و6-4 ليحل الأخير في المركز الثاني، وحصل الثنائي سيف بن عبود علي وحمد المازمي على المركز الثالث بعد تغلبهما على الثنائي عبدالله رفاعي وصامويل سانتا بوش بنتيجة 6-3 و6-7 و7-5.

وفي فئة المتوسط للسيدات فاز الثنائي أليسيا لوبيز آرياس ومالينا دي ليون جاكسون على الثنائي جوادالو دي سان فليكس وكريستينا دي باز بنتيجة 6-0 و6-0 ليحل الثنائي الأخير في المركز الثاني، وحصل الثنائي فيينا هيرنانديز وتيسدال ماموي هابتيمير على المركز الثالث بعد فوزهما على الثنائي فاطمة البلوشي وعلياء الصافي بنتيجة 6-1 و 6-0.

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