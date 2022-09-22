ناقش أعضاء المجلس الاستشاري الخطط والاستراتيجيات للقمة القادمة في أكتوبر

رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة: انعقد الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لقمة رأس الخيمة للطاقة في رأس الخيمة في مطلع الشهر بتنظيم من بلدية رأس الخيمة و حضور ممثلون من وزارة الطاقة والبنية التحتية، دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، هيئة رأس الخيمة للمواصلات، منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، مكتب الاستثمار والتطوير، الاتحاد للماء و الكهرباء، و راك للضيافة القابضة.

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، وحاكم رأس الخيمة، ستعقد قمة رأس الخيمة للطاقة في 4 و 5 أكتوبر 2022 في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، تستضيفها بلدية رأس الخيمة، و تدعمها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مصدر، و أكثر من 10 جهات حكومية في رأس الخيمة.

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:" تكتسب قمة رأس الخيمة للطاقة أهمية كبرى لدورها في دعم مستهدفات الإمارات كواحدة من البلدان الأكثر اهتماما بتنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على النظيفة والمتجددة منها في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة واتفاقية باريس للتغير المناخي، وأن تكون مركزاً عالمياً للحفاظ على بيئة مستدامة تدعم الاقتصاد الأخضر".

وأضاف معاليه:" تحظى قمة رأس الخيمة للطاقة باهتمام كبير كونها تأتي قبيل مشاركة الدولة في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، وكذلك في ظل استعداد الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من القمة عام 2023 في " مدينة إكسبو دبي"، مؤكداً أن للقمة دوراً فاعلاً في تعزيز قدرات دولة الإمارات في ظل التغيرات العالمية من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة لقطاع الطاقة، وتحديد المبادرات والرؤى الطموحة للانتقال لمرحلة جديدة تدعم تنويــع مصــادر الطاقــة".

وأوضح معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات سبّاقة في اعتماد أحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة الداعمة لمشاريع الطاقة النظيفة، وتتبع نهجاً واضحاً للتخطيط لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير المناخي، ومن جهتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تعزيز استخدام الطاقة المتجددة يمثل حلاً فعالاً للعديد من القضايا البيئية ويضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويعزز من جهود العمل المناخي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل عام، وتعد دولة الإمارات مساهمًا نشطًا في عملية انتقال الطاقة العالمية وحركة تبني ونشر استخدام حلول الطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والدولي."

وأضافت: " يسعدنا في وزارة التغير المناخي والبيئة دعم قمة رأس الخيمة للطاقة لما لها من دور فاعل في توفير فرصة قيمة لأصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والعالميين في الصناعة لتشكيل رؤية مشتركة لمسار نمو منخفض الكربون."

صرح منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: "عقدنا ثاني اجتماع مثمر للمجلس الاستشاري لقمة رأس الخيمة للطاقة. وستكون القمة بمثابة منصة لمناقشة مسرعات المنطقة في عملية انتقال الطاقة، والتي أصبحت مركزية بشكل متزايد في استراتيجياتنا للقدرة التنافسية والتخفيف من آثار تغير المناخ. نتشرف في بلدية رأس الخيمة باستضافة هذه المبادرة المثيرة ، ونتطلع إلى الترحيب بصناع القرار المهمين وقادة الصناعة من جميع أنحاء المنطقة."

ومتابعتا لموضوع الإبداع والمساهمة في أهداف المستقبل لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، تتماشى القمة مع استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، وتدعم أيضًا المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 (Net Zero) لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050 واستعدادات الدولة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ 27 و 28.

تستهدف استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة توفير نسبة 30٪ من الكهرباء، و 20٪ من المياه ،و صنع 20٪ من الطاقة متجددة في مزيج التوليد بحلول عام 2040.

يتضمن جدول الأعمال مساهمات رئيسية من الحكومة وقادة الصناعة، برعاية Siemens، Enova ، EESL ، EDF ، Luceco ، Sun Money ، Clean Max ، Pactive Solutions ، Ledvance ، Terraco ، Netix و Teknoware.

يتم تنظيم القمة من قبل المؤتمرات والاجتماعات المتقدمة (ACM).

لمزيد من المعلومات حول القمة ، يرجى زيارة http://www.rakenergysummit.com/

#بياناتحكومية

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حول بلدية رأس الخيمة وريم

تأسست دائرة بلدية رأس الخيمة عام 1959 بموجب مرسوم أميري صُدر عن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صقر بن محمد القاسمي، و منذ ذلك الحين تسعى البلدية لتوفير بيئة عمل مناسبة و مريحة. ويعمل قطاع ريم، قططاع كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة التابع لدائرة البلدية، على متابعة تنفيذ استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة 2040، و التي تم إنشاؤها برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد- حاكم رأس الخيمة. حيث تهدف الاستراتيجية إلى توفير الطاقة بنسبة 30% و توفير المياه بنسبة 20% و رفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040.

حول ACM

تُعد شركة المؤتمرات والاجتماعات المتقدمة ( ACM) شركة متميزة لإقامة الفعاليات التي تركز على المتطلبات الديناميكية والمتغيرة باستمرار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتميز فعاليات ACM بفرص للتواصل والتعلم عالية الكفاءة ، حيث تجمع كبار صانعي القرار معًا وتوفر أحدث المعلومات حول اتجاهات الصناعة والمبادرات الحكومية والتطورات التكنولوجية والتطورات في التنظيم. وعلى هذا النحو ، فشركة ACM لا تعمل فقط كأداة فعالة للغاية لاكتساب ميزة تنافسية ، ولكن أيضًا كمنصة عالية المستوى للتغيير في الصناعات التي تخدمها.

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