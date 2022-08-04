ناقش أعضاء المجلس الاستشاري خطط واستراتيجيات القمة المقبلة في أكتوبر

تستضيف بلدية رأس الخيمة قمة الطاقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد-حاكم رأس الخيمة

رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة : تنعقد قمة رأس الخيمة للطاقة في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر 2022 في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة-الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة. وبإستضافة دائرة بلدية رأس الخيمة. حيث يحظى المؤتمر على دعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، بالإضافة إلى دعم أكثر من 10 جهات حكومية في رأس الخيمة.

وفي هذا الصدد، انعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لقمة رأس الخيمة للطاقة بشكل افتراضي، بتنظيم بلدية رأس الخيمة و حضور ممثلين من وزارة الطاقة والبنية التحتية، دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة و المؤسسات التابعة لها: من مؤسسة الأشغال و مؤسسة إدارة المخلفات، هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة، هيئة رأس الخيمة للمواصلات، منطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وكالة النمسا العليا للطاقة (النمسا)، و مكتب التنظيم والرقابة في دبي.

وفي هذا السياق، صرح سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: "أن هذا الحدث سيجمع قادة حكوميين دوليين ومحليين ورجال أعمال من جانبي العرض والطلب وخبراء وأكاديميين لمناقشة اتجاهات الصناعة والمبادرات والأولويات الخاصة بتحويل الطاقة، ونتطلع إلى أبرز وأهم المناقشات القيمة، كما نأمل أن تعزز القمة التعاون بين الوكالات الدولية والهيئات الحكومية المحلية والقطاع الخاص بشأن الأهداف والمشاريع الملموسة".

وضمن إطار "إنشاء أهداف كفاءة الطاقة في المستقبل والمساهمة فيها"، تتوافق القمة مع كل من استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، ومبادرة الحياد المناخي الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050، واستعدادات الدولة لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP 28 ". وتحدد استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 هدفًا يتمثل في خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 30%، وتقليل إستهلاك المياه بنسبة 20%، ورفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2040.

كما يتضمن جدول الأعمال مساهمات رئيسية و قيمة، مستهلة من العديد من الجهات الحكومة وقادة الصناعة، و يتم تنظيم القمة من قبل شركة المؤتمرات والاجتماعات المتقدمة (ACM)، وبرعاية كل من سيمنس، إينوفا، لوسيسو، نتيكس سلوشنز، ليدفانس،و باكتيف سلوشنز.

لمزيد من المعلومات حول القمة ، يرجى زيارة http://www.rakenergysummit.com/

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حول بلدية رأس الخيمة وريم

تأسست دائرة بلدية رأس الخيمة عام 1959 بموجب مرسوم أميري صُدر عن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صقر بن محمد القاسمي، و منذ ذلك الحين تسعى البلدية لتوفير بيئة عمل مناسبة و مريحة. ويعمل قطاع ريم، قططاع كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة التابع لدائرة البلدية، على متابعة تنفيذ استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة 2040، و التي تم إنشاؤها برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد- حاكم رأس الخيمة. حيث تهدف الاستراتيجية إلى توفير الطاقة بنسبة 30% و توفير المياه بنسبة 20% و رفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040.

حول ACM

تُعد شركة المؤتمرات والاجتماعات المتقدمة ( ACM) شركة متميزة لإقامة الفعاليات التي تركز على المتطلبات الديناميكية والمتغيرة باستمرار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتميز فعاليات ACM بفرص للتواصل والتعلم عالية الكفاءة ، حيث تجمع كبار صانعي القرار معًا وتوفر أحدث المعلومات حول اتجاهات الصناعة والمبادرات الحكومية والتطورات التكنولوجية والتطورات في التنظيم. وعلى هذا النحو ، فشركة ACM لا تعمل فقط كأداة فعالة للغاية لاكتساب ميزة تنافسية ، ولكن أيضًا كمنصة عالية المستوى للتغيير في الصناعات التي تخدمها.

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