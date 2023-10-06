أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن ترقية ثلاث إماراتيين في مناصب قيادية مختصة في كل من عمليات الطيران والاستدامة وشؤون الإيرادات. وتعكس هذه التعيينات التزام الناقلة بدعم المواهب الاماراتية وتبرز استراتيجيتها الطويلة المدى وهي تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها.

وتشمل التعيينات الجديدة منصب نائب الرئيس لعمليات الطيران، ورئيس قسم الاستدامة، ورئيس قسم دعم وتطوير الإيرادات، حيث تتطلب هذه المناصب معرفة استثنائية ومهارات متميزة وخبرة في القيادة. وعبر عملية اختيار داخلية دقيقة لكفاءات تحمل سجلاً من الانجازات لتولى هذه المناصب، تُثبت الاتحاد التزامها بتطوير وتمكين موظفيها الإماراتيين المتفوقين.

وتعليقاً على التعيينات، صرّح أنطونوالد نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: " مع احتفالنا بالذكرى العشرين لانطلاق عملياتنا وبالتزامن مع يوم الطيران المدني الإماراتي، نشهد حصاد استراتيجيتنا الطويلة الأمد لتنمية وتطويرالمواهب الإماراتيية."

ومن جهتها علّقت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران، قائلة: "إن انجازات المعينين الجدد تتحدث عن نفسها، وتؤكد إسهاماتهم القيمة في الشركة وتعتبر مهاراتهم ضرورية ومحورية. وكلي ثقة بأن نجاحاتهم ستلهم العديد من الإماراتيين الشبان، وتدفعهم على الانطلاق في مسيرتهم في قطاع الطيران وغيرها من القطاعات في المجتمع."

الكابتن محمد أنواهي – نائب الرئيس لعمليات الطيران في الاتحاد للطيران.

تمت ترقية الكابتن محمد أنواهي إلى منصبه الحالي كنائب الرئيس لعمليات الطيران، ويندرج تحت منصبه عدد من المهام الاستراتيجية مثل الاشراف على أسطول الناقلة وعمليات الطيران وطاقم الطائرة والمقصورة، وإدارة كفاءة استهلاك الوقود، ودعم عمليات الطيران. ويتحمل صاحب المنصب مسؤولية كونه مسجلًا لدى الهيئة العامة للطيران المدني.

وانضم الكابتن أنواهي إلى الاتحاد للطيران في عام 2006 كمساعد طيار أول، وتخرج كابتن طائرة في عام 2011. خلال السنوات الـ 17 الماضية، شغل العديد من المناصب في الشركة، بما في ذلك منصب رئيس أسطول طائرات إيرباص، ورئيس أسطول الشحن، ورئيس أسطول التقنية، ومدير عمليات الطيران.

بصفته مدير عمليات الرحلات، قاد الكابتن أنواهي العديد من المبادرات الرئيسية التي أدت إلى توفير في التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ولعب دورًا كبيرًا في برنامج تحول الأعمال التابع للشركة. كما مثّل الشركة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أثناء جائحة كوفيد-19.

الكابتن محمد حائز على درجة الماجستير في إدارة الفضاء من مدرسة تولوز للأعمال.

مريم القبيسي – رئيس قسم الاستدامة في الاتحاد للطيران.

انضمت مريم القبيسي إلى قسم الاستدامة في الاتحاد للطيران في عام 2019. ومع ترقيتها لمنصب رئيس قسم الاستدامة، تصبح مريم أول إماراتية تتولى إدارة هذا القسم في الاتحاد للطيران. وقد لعبت مريم دوراً حيوياً في دفع جهود الاتحاد المتميزة في مجال الاستدامة، مما أدى إلى فوز الشركة بجائزة "شركة الطيران الصديقة للبيئة" من قبل ايرلاين ريتنجز المرموقة لعام 2022 و 2023 على التوالي.

يعد هذا المنصب هو الأول في الاتحاد للطيران مما يجسد التزام الناقلة بملف الاستدامة، وتعد مريم القبيسي رائدة إماراتية في مجال الاستدامة البيئية، حيث تخرجت من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة بدرجة البكالريوس في الهندسة البيئية، ومن ثم انضمت للعمل جامعة زايد في أبوظبي، أحد الجامعات المرموقة في الدولة، قبل التحاقها بالاتحاد للطيران.

وفي فترة أربع سنوات، عزّزت مريم، من خلال خبرتها ومعرفتها، من رصيد انجازات الاتحاد للطيران في مجال الاستدامة وكانت المحرك وراء شراكات الاتحاد مع عمالقة الصناعة بما في ذلك شركة إيرباص وبوينغ وجنرال إليكتريك ورولز رويس، لاطلاق برنامجي الاتحاد غرينلاينر واستدامة50،ي بالإضافة إلى تشغيل رحلات بيئية لاختبار وتحسين تأثير الطيران على البيئة. تولت مريم أيضًا عقد شراكة مع شركة ساتافيا للبحث في تأثير الطيران على البيئة وتحديد تقنيات لتقليل بصمة الكربون الناتجة عن القطاع ككل.

وستواصل مريم القبيسي دعم مساعي الدولة في "عام الاستدامة" تحت شعار "اليوم للغد"، وضمان استمرار الاتحاد في ريادة قطاع الطيران واتخاذ إجراءات بيئية، وذلك دعماً لجهود والتزام إماراة أبوظبي في تقليل الانبعاثات الكربونية.

رئيس قسم دعم وتطوير الإيرادات واستراتيجية التسعير في الاتحاد للطيران.

وضمن التعيينات الجديدة، تولّت عائشة الكعبي منصب رئيس قسم تطوير الإيرادات واستراتيجية التسعير، لتصبح أول إمرأة إماراتية تتولى هذا المنصب. ويندرج تحت هذا القسم مجموعة من المهام والمسؤوليات عن أنظمة الإيرادات بما في ذلك الحلول والابتكار، توزيع التسعير، تحليل البيانات، نزاهة الإيرادات، بالإضافة إلى شؤون سفر الموظفين.

تعد عائشة أحد الأمثلة الناجحة في عائلة الاتحاد للطيران حيث التحقت عام 2014 في برنامج المديرين الخريجين التابع للشركة، وذلك بعد حصولها على درجة البكالريوس في مجال الرياضيات من جامعة الإمارات.

وبعد إتمامها لبرنامج المتدربين الخريجين، اكتسبت عائشة خبرة واسعة من خلال العمل مع مختلف الأقسام، بما في ذلك الطلب والتسعير وإدارة السوق، قبل أن تتولى منصب رئيس قسم تطوير الإيرادات.

تعتبر عائشة أصغر رئيس قسم في الاتحاد عن عمر 33 عاماً، وهي أول إماراتية تصبح رئيس قسم للإيرادات، الأمر الذي سيمهد لمزيد من التمكين للإماراتيات في قطاع الطيران.

تأتي هذه الترقيات بعد تاريخ حافل بقصص نجاح الإماراتيين في الاتحاد. ففي عام 2021، أصبحت الدكتورة نادية بستكي أول إماراتية تتولى منصب رئيس تنفيذي وتشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي الموارد البشرية والشؤون المؤسسية. وفي العام 2022، أصبحت عائشة المنصوري أول إماراتية تحصل على رتبة كابتن في شركة طيران تجارية، وهي قد بدأت مسيرتها مع الاتحاد عام 2007 في إطار برنامج الطيارين المتدربين التابع للاتحاد للطيران. وتنضم إلى لائحة القيادات المواطنة كذلك، فاطمة المهيري، التي تشغل حاليًا منصب نائب رئيس المبيعات في دولة الإمارات. وهي أول إماراتية تدير القسم، بعد أن كانت أول مدير إماراتي يتولى إدارة مكتب المبيعات في كندا في عام 2016.

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