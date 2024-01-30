• الاتحاد للشحن تصبح إحدى شركات الطيران الخمسة فقط على مستوى العالم الحاصلة على شهادات تميّز من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال نقل الحيوانات الحية والبضائع الطازجة والمنتجات الدوائية وبطاريات الليثيوم



• حصول الشركة على الشهادة الجديدة يؤكد التزامها بالارتقاء بمستويات السلامة والحد من المخاطر المتعلقة بنقل شحنات بطاريات الليثيوم



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن حصولها على شهادة مركز تميّز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال نقل بطاريات الليثيوم. وتصبح الشركة بهذا الإنجاز ثالث شركة طيران في منطقة الشرق تحصل على هذه الشهادة، والشركة الخامسة فقط على مستوى العالم الحائزة على شهادات تميّز من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال نقل الحيوانات الحية والبضائع الطازجة والمنتجات الدوائية، وحديثاً نقل بطاريات الليثيوم.



وتؤكد شهادة مركز تميّز المدققين المستقلين لنقل بطاريات الليثيوم، وهي شهادة معترف بها عالمياً، على قدرة الشركة للتعامل مع بطاريات الليثيوم ونقلها وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة. ويتضمن برنامج الحصول على الشهادة إجراء تقييم شامل للعمليات التشغيلية وبرامج تدريب الموظفين والامتثال للوائح السلامة العالمية التي تعتمدها شركة الطيران المعنية.



وخضعت الاتحاد للشحن لعملية تدقيق مكثفة من قبل جهات التدقيق المستقلة، مما يؤكد التزامها الراسخ بمعايير القطاع والتفوق عليها. وتعكس هذه الشهادة كفاءة أنظمة إدارة السلامة التي تتبناها الاتحاد للشحن والمعدات المخصصة التي تستخدمها، فضلاً عن الخبرات المعمقة التي يتمتع بها فريق الشركة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية لشحنات بطاريات الليثيوم.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن: "استناداً إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، تشكل بطاريات الليثيوم ثلث البضائع الخطرة المنقولة جواً، كما أصبحت مصدر الطاقة المفضل لمجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والسيارات والدراجات الكهربائية وألعاب الأطفال. وإن الحصول على شهادة مركز تميز المدققين المستقلين لنقل بطاريات الليثيوم يسلط الضوء على التزام الاتحاد للشحن بأعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي. ويسهم هذا الإنجاز في ترسيخ مكانة الاتحاد للشحن بين طليعة شركات الطيران العالمية التي تلتزم بالوفاء بمعايير السلامة لسلسلة توريد بطاريات الليثيوم، من خلال الكفاءة في نقل وتسليم هذه المنتجات. وتتوّج شهادة نقل بطاريات الليثيوم التي حصلت عليها الاتحاد للشحن مؤخراً قائمة الشهادات التي نالتها من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وتعكس التزامها بتقديم خدمات شحن متخصصة قائمة على الجودة".



ومن جانبه، قال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تشهد مستويات طلب المستهلكين على بطاريات الليثيوم نمواً متسارعاً، وتترافق عملية نقلها جواً مع متطلبات تنظيمية صارمة. وتؤكد الشهادات التي حصلت عليها الاتحاد للشحن من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال نقل الحيوانات الحية والبضائع الطازجة والمنتجات الدوائية، وحديثاً نقل بطاريات الليثيوم، على التزام الشركة بأعلى مستويات السلامة والامتثال في نقل البضائع الخطرة والحساسة للحرارة. نتقدّم بالتهاني للشركة بعد أن أصبحت أول شركة في الشرق الأوسط تحصل على هذه المجموعة من شهادات التميّز، ويسهم ذلك في تعزيز مستويات الثقة لدى عملاء الاتحاد للشحن فيما يخص تسليم بضائعهم الخاصة في أفضل حالة".



ويأتي حصول الشركة على الشهادة الجديدة في ضوء التنامي الكبير للطلب على عمليات النقل السليمة والآمنة لبطاريات الليثيوم، والتي تشهد استخداماً على نطاق واسع في مختلف الأجهزة الإلكترونية. ويعزز تميز الاتحاد للشحن في هذا المجال قدرتها على دعم الاحتياجات المتزايدة للقطاعات التي تعتمد على هذه المكونات الحساسة. كما ينسجم هذا الإنجاز مع الجهود الاستراتيجية المستمرة التي تبذلها الشركة بهدف توسيع محفظة منتجاتها والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة الدولية الصارمة. ويرسخ حصول شركة الاتحاد للشحن على شهادة مركز تميّز المدققين المستقلين لنقل بطاريات الليثيوم مكانتها العالمية بوصفها شريك الشحن الجوي المفضل للعملاء، كما يعزز دورها في تسهيل الجوانب الحيوية في التجارة العالمية.







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ملاحظات للمحررين:



لمحة عن الاتحاد للشحن:



شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران. منذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، لترسخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الشحن عبر خمس قارات رئيسية. ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا.



وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات نقل الحيوانات الحية والسلع الخطرة والأشياء والسلع الثمينة والهشة والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى أفضل منتجات سلسلة التبريد في السوق (التي تتماشى مع معايير شهادات مركز تميز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والتي تشمل شهادات الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والمواد سريعة التلف والحيوانات الحية).

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للتواصل الإعلامي:

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كريستينا بوستوك، آي إتش سي (الاتحاد للشحن)

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