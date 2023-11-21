مع اقتراب انطلاق أعمال "كوب 28" في الإمارات

لندن، المملكة المتحدة: اختتمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، جولتها الترويجية التي استمرت لمدة أسبوع في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة من خلال بحث فرص دعم الصادرات والأنشطة التجارية بين البلدين، وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجالات الاقتصاد الأخضر، ولا سيما قبيل انعقاد قمة (كوب 28) التي ستنطلق أعمالها في دولة الإمارات في 30 نوفمبر الجاري.

وعقد وفد شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، برئاسة سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للشركة، سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية المثمرة مع كبرى المؤسسات البريطانية والدولية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات والنمو المتبادل، ودعم سبل تمويل الصادرات، ومن خلال هذه الحوارات، عرضت الاتحاد لائتمان الصادرات حلولها المبتكرة في تأمين ائتمان الصادرات، وسلّطت الضوء على جهود الشركة في تعزيز تكاملها الاستراتيجي، وتأكيد دورها كمساهم محوري في تعزيز مشهد التصدير العالمي.

وفي معرض تأكيدها على نجاح الجولة الترويجية، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "إن نجاح الجولة الترويجية للاتحاد لائتمان الصادرات في المملكة المتحدة يؤكّد على قوة وأهمية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة. فقد تمكّنا عبر المناقشات التي أجريناها خلال هذه الجولة من توسيع سبل تعاوننا وأكّدنا من جديد التزامنا بتعزيز الاقتصادات الخضراء وتطوير العلاقات التجارية الثنائية." وأضافت سعادة المزروعي: "نلتزم في الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مشروع 300 مليار"، وهو ما نؤكدّه من خلال الشراكات العالمية التي تعزز جهودنا في توفير دعم قوي للمصدرين الإماراتيين ومنحهم الثقة ومدّهم بآفاقٍ واسعة من الفرص العالمية، مع تركيزنا الأساسي على الابتكار، وتمكين الشراكات، وتهيئة بيئة من النمو المستدام والنجاح المشترك."

وكجزء من الجولة الترويجية، شاركت الاتحاد لائتمان الصادرات في نقاشات استراتيجية مع مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، مما يعكس الالتزام المتبادل بتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28). وركّزت المحادثات على دعم التمويل الأخضر، لا سيما للمشاريع التي تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة، ومنها مبادرة دولة الإمارات للاستثمار الأخضر في أفريقيا.

وتعليقًا على هذا التعاون قال تيم ريد، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة تمويل الصادرات البريطانية: "إن تعاوننا مع شركائنا التجاريين الرئيسيين في الإمارات العربية المتحدة يعدّ أمراً حيوياً يتوّج جهودنا الدولية للوصول إلى الحياد المناخي. وانطلاقاً من المكانة التي تحظى بها المملكة المتحدة في طليعة الابتكار في مجال الطاقة المتجددة، نحن متحمسون لاستكشاف الفرص المشتركة على غرار مبادرات الاستثمار الأخضر في أفريقيا، والتي تساهم في دعم الشركات البريطانية، وتعود بذات الوقت بالنفع على ملايين الأفراد في جميع أنحاء أفريقيا."

ومن أهم ما جاء في جدول أعمال الجولة الترويجية، لقاء وفد الاتحاد لائتمان الصادرات كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع إعادة التأمين، وذلك بهدف إنشاء وتأمين القدرة على دعم المصدرين والمستثمرين الإماراتيين، الأمر الذي يشكّل منصة جوهرية لدعم الاتحاد لائتمان الصادرات في مساعيها للمساهمة في التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعم التجارة غير النفطية وتوفير حماية راسخة للشركات والمصدرين الإماراتيين للتوسع في الأسواق غير المستقرة بثقة أكبر وآفاق عالمية أوسع.

تجدر الإشارة إلى أنه في شهر أغسطس من العام الحالي، حصلت الاتحاد لائتمان الصادرات على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة (AA-قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وذلك للسنة الخامسة على التوالي، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري للشركة في دعم تنويع الاقتصاد والصادرات غير النفطية في الدولة. حيث شهدت دولة الإمارات طفرة قياسية في التجارة غير النفطية والتي بلغت أكثر من 2.2 ترليون درهم إماراتي في 2022. وكان للمساعي الاستراتيجية للاتحاد لائتمان الصادرات دور فعال في تحقيق هذا الإنجاز، حيث بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.8 مليار درهم، استفاد منها 17 قطاعاً مختلفاً في 109 دول، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الدولية والشراكات التعاونية.

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