• تهدف فعالية المشي الليلي لاستقطاب أكثر من 5000 مشارك في كل مدينة

• ستقام الفعالية في مدينة أبها، جدة، والمنطقة الشرقية

• ستنطلق الفعالية في 16 سبتمبر وتنتهي في 13 أكتوبر

الرياض، المملكة العربية السعودية- يستعد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لإطلاق فعالية "المشي الليلي" في ثلاث مدن حول المملكة بعد التفاعل الواسع للفعالية في مدينة الرياض سابقا. تهدف فعالية المشي إلى جذب أكثر من 5000 مشارك في كل مدينة.

ستنطلق الفعالية في مدينة أبها بتاريخ 16 سبتمبر 2022 في شارع الفن، ومن ثم في كورنيش مدينة الخبر في 30 سبتمبر. وستختتم بجولة المشي الليلي الأخيرة بمدينة جدة في تاريخ 13 أكتوبر في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

"تعد فعالية المشي الليلي إحدى فعاليات الجري والمشي الأكثر شعبيا في العديد من الدول حول العالم، حيث تجمع كافة أفراد المجتمع للممارسة الرياضة والاستمتاع بأجواء ترفيهية مع عوائلهم وأصدقائهم. يسعدنا استضافة هذا الحدث في عدة مناطق حول المملكة، ونتطلع لمشاركة مجتمعنا الغالي" صرحت الأستاذة شيماء صالح الحصيني، المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

يتطلب من المشاركين قطع مسافة 2-4 كلم على مسار منور بإضاءة النيون وبإمكانهم الاستمتاع بفعاليات ترفيهية وموسيقية مصاحبة في منطقة المهرجان. بإمكان جميع الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر تطبيق "الرياضة للجميع" (المتوفر على متجر آي أو إس، أندرويد، وهواوي(. الجدير بالذكر أن الاتحاد قد نظم فعالية المشي الليلي سابقا بمدينة الرياض في شهر مايو وأكتوبر من عام 2017 وبمشاركة الآلاف.

تشكل فعالية المشي الليلي جزءًا من مهمة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتشجيع كافة أفراد المجتمع من جميع أنحاء المملكة على تبني نمط حياة صحي ونشط. وبدعم من وزارة الرياضة، يعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لزيادة نسبة ممارسة الرياضة تحقيقالمستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة.

الجدير بالكر أن أعلنت للهيئة العامة للإحصاء أن يمارس اليوم نحو 48.2٪ من الأفراد في جميع أنحاء المملكة أنشطة بدنية ورياضية لفترة لا تقل عن 30 دقيقة في الأسبوع، مما يبرز حماس السكّان في بناء مجتمع صحي وحيوي.

#بياناتحكومية

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حول الاتحاد السعودي للرياضة للجميع(SFA):

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هي جهة تنظيمية تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية وتسعى من خلال توفير فرص لجميع أعضاء المجتمع لممارسة النشاط البدني. وهي تتطلع إلى الشراكة مع الجهات الحكومية والجهات التنفيذية في مجال الرياضة والاتحادات الرياضية والقطاع العام والخاص على نطاق أوسع لتحقيق أهدافها.

ويركز اتحاد الرياضة للجميع على زيادة النشاط البدني من خلال تطوير أربع أولويات استراتيجية: (1) التعليم؛ (2) المجتمع والتطوع؛ (3) اللياقة البدنية والصحة؛ و (4) الحملات والترويج. يقوم بذلك من خلال تصميم ونشر برامج رياضية ترفيهية مصممة خصيصًا للنساء والرجال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد برنامجًا دوليًا ديناميكيًا للتواصل يهدف إلى تقديم العلامة التجارية لمجتمع الرياضة في جميع أنحاء العالم.