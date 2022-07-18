• تم عقد المؤتمر الصحفي مؤخرا توقيع عقد الشراكة مع مدير عام رين ورئيس مجلس إدارة الاتحاد

• أعلنت رين عن رعايتها الحصرية للاتحاد البحريني لرفع الأثقال في البحرين

المنامة، البحرين: وقعت رين، أول منصة تداول للعملات المشفرة في البحرين، رعاية بلاتينية مع الاتحاد البحريني لرفع الأثقال، وبدأت الشراكة في وقت سابق من هذا الشهر وستستمر طوال عام 2023. تم توقيع العقد رسميًا بين رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال إسحاق إبراهيم إسحاق، ومدير عام شركة رين مانجمنت محمد عتيق في فندق جولدن تيوليب. وحضر المؤتمر الصحفي فريق إدارة رين مانجمنت W.L.L، والأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي واعضاء مجلس ادارة الاتحاد وجمع من اللاعبين والطاقم الفني والاداري.

وتلتزم رين بتنمية وتطوير العلاقات النامية في شتى القطاعات، خاصة في المجتمعات الرياضية مع الشركاء المحليين، وتشهد لها رعايتها الأخيرة للحفل الرياضي العالمي Brave في مملكة البحرين، ورعايتها العالمية مع فريق بشكتاش في تركيا ونادي العين لكرة القدم في الإمارات العربية المتحدة.

فيما يتعلق بالشراكة، قال طلال الزين -عضو مجلس إدارة شركة رين مانجمنت W.L.L: "لقد لعب الاتحاد البحريني لرفع الأثقال دورًا أساسيًا في عرض المواهب الرياضية للرياضيين البحرينيين، ورعاية الفرق والرياضيين بهدف التنافس على الصعيد العالمي، وهو شيء نحن في رين شغوفين لنكون جزءًا منه.“

وقال محمد عتيق، المدير العام لشركة رين مانجمنت W.L.L: "تعكس الشراكة تطلع الشركة لدعم الشباب البحريني والمجتمع الرياضي، ورعاية الفرق والرياضيين المحليين في جميع أنحاء العالم، ونفتخر ان نكون جزءا من النجاح.“

وعلق إسحاق إبراهيم إسحاق رئيس مجلس إدارة الاتحاد قائلاً" :تساهم رين بشكل كبير في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعها مجلس في الإدارة في الاتحاد، مشيرًا إلى أن الشراكة هي انعكاس لرؤية رين وحرصها على دعم قطاعي الرياضة والشباب، سيكون لـ رين دور هام في نجاح الخطط والاحداث التي ينظمها الاتحاد ونحن نفخر بهذه الفرصة.“

رين هي أول منصة تداول للعملات المشفرة ترعى هذا المجال في المنطقة. تضيف هذه الشراكات إلى هدف رين الحالي لدعم نمو المجتمع الرياضي في كل منطقة.

لمعرفة المزيد حول رين، قم بزيارة الموقع الإلكترونيwww.rain.bh أو قم بتنزيل التطبيق من App Storeأو Store Play Google لمعرفة المزيد.

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نبذة عن شركة رين:

تأسست Rain على يد عبدالله المعيقل وإيه جيه نيلسون وجوزيف دالاجو ويحيى بدوي عام 2017. وتنتشر فروعها حالياً في عدة دول، بما فيها البحرين وتركيا والإمارات. وأصبحت أول مزود لخدمات الأصول المشفرة معتمد من مصرف البحرين المركزي في الشرق الأوسط عام 2019. وتعمل المنصة كمساحةٍ آمنة لشراء وبيع وتخزين العملات الرقمية المشفرة والمعتمدة بأسعار ورسوم تنافسية، كما تواصل مسيرة تطورها على المستوى المؤسساتي والتكنولوجي بهدف الارتقاء بتجربة المستخدم التي تقدمها، حيث تتمثل مهمتها في تزويد جميع العملاء الحاليين والمستقبليين بمنصة موثوقة للعملات الرقمية المشفرة.

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